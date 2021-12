Tabela do Campeonato Inglês: jogos da 18ª rodada da Premier League

Em meio a surto de COVID-19 nos clubes e cinco partidas adiadas, a 18ª rodada da Premier League ocorrerá nesse final de semana, dias 18 e 19 de dezembro. Com duelo entre duas equipes do “Big Six” (seis maiores times do Reino Unido) e confronto do líder contra uma equipe da zona de rebaixamento, a competição promete muitas emoções e futebol de alta qualidade. Por isso, confira a tabela do campeonato inglês.

Tabela do Campeonato Inglês – 18ª rodada

A Premier League, o campeonato inglês, só terá cinco jogos sendo realizados na 18ª rodada. Por conta de um surto de COVID-19 entre os jogadores, os funcionários dos clubes e no Reino Unido, metade das partidas que seriam disputadas no final de semana foram adiadas por conta dos times estarem com muitos desfalques (atletas com testes positivos para coronavírus). Confira a tabela do Campeonato Inglês:

As partidas que acontecerão são:

Aston Villa x Burnley – 18/12 às 12:00 (horário de Brasília)

Leeds x Arsenal – 18/12 às 14:30 (horário de Brasília)

Newcastle United x Manchester City – 19/12 às 11:00 (horário de Brasília)

Wolverhampton x Chelsea – 19/12 às 11:00 (horário de Brasília)

Tottenham x Liverpool – 19/12 às 13:30 (horário de Brasília)

Já os jogos cancelados foram:

Manchester United x Brighton – 18/12 e seria às 9:30 (horário de Brasília)

West Ham x Norwich City – 18/12 e seria às 12:00 (horário de Brasília)

Southampton x Brentford – 18/12 e seria às 12:00 (horário de Brasília)

Watford x Crystal Palace – 18/12 e seria às 12:00 (horário de Brasília)

Everton x Leicester City – 19/12 e seria às 09:00 (horário de Brasília)

De acordo com a Premier League, essas partidas serão adiadas pois Manchester United, Brentford, Watford, Norwich City e Leicester estão sofrendo, de formas diferentes, com um surto de COVID-19 e não teriam jogadores suficientes disponíveis para atuarem.

Além disso, outros quatro jogos já haviam sido canceladas e remarcas por conta de problemas com COVID-19: Brighton x Tottenham na 16ª rodada; Brentford x Manchester United, Burnley x Watford e Leicester City x Tottenham pela 17ª rodada.

O Tottenham, por exemplo, não atua desde o dia 5, uma vez que também teve um confronto da Conference League, contra o Stade Rennais, adiado após 13 casos positivos no time de Londres.

A Premier League divulgou, na última segunda-feira (13), um relatório que mostrava uma alta e um recorde no número de casos positivos entre os times da primeira divisão: 42 infectados entre os dias 6 e 12 de dezembro. Esse é o maior índice desde maio do ano passado, quando os clubes começaram a ser testados em massa.

Embora exista pressão dos clubes, a liga não pretende realizar uma nova paralização das partidas, como aconteceu em 2020.

Onde assistir os jogos do Campeonato Inglês

A 18ª rodada do Campeonato Inglês só terá duas partidas com transmissões para a televisão brasileira nesse final de semana. No domingo (2), Newcastle United x Manchester City, às 11:00, e Tottenham x Liverpool, às 13:30, serão transmitidas pela ESPN Brasil, canal por assinatura da TV fechada. Ambos os confrontos também estarão disponíveis no Star Plus, serviço de streaming por assinatura, também com a cobertura da ESPN.

Classificação da Premier League

Embora ainda com jogos atrasados a serem feitos, a Premier League chega para essa rodada com o Manchester City, de Guardiola, na liderança da competição. Confira a tabela do Campeonato Inglês:

Manchester City – 41 pontos em 17 partidas Liverpool – 40 pontos em 17 partidas Chelsea – 37 pontos pontos em 17 jogos Arsenal – 29 pontos pontos em 17 jogos West Ham – 28 pontos pontos em 17 jogos Manchester United – 27 pontos pontos em 16 jogos Tottenham – 25 pontos pontos em 14 jogos Wolverhampton – 24 pontos pontos em 17 jogos Leicester City – 22 pontos pontos em 16 jogos Aston Villa – 22 pontos em 17 jogos Crystal Palace – 20 pontos em 17 jogos Brentford – 20 pontos em 16 jogos Brighton – 20 pontos em 16 jogos Everton – 19 pontos em 17 jogos Southampton – 17 pontos em 17 jogos Leeds – 16 pontos em 17 jogos Watford – 13 pontos em 16 jogos Burnley – 11 pontos em 15 jogos Newcastle United – 10 pontos em 17 jogos Norwich City – 10 pontos em 17 jogos

Os quatro primeiros se classificam para a Liga dos Campeões; o quinto e o sexto para a Liga Europa; e o sétimo para a Conference League. Os três piores jogarão a Championship, a segunda divisão inglesa.

Leia também: Qual a premiação da Supercopa do Brasil 2022 para o campeão e vice?