Qual a premiação da Supercopa do Brasil 2022 para o campeão e vice?

Com o Atlético-MG sendo campeão da Copa do Brasil, o confronto da final da Supercopa do Brasil está definido. O Galo vai enfrentar o Flamengo na decisão da Supercopa de 2022, competição entre os campeões do Brasileiro e da Copa nacional. Além do título, a equipe campeã ainda levará dinheiro para casa. Confira quanto é a premiação da Supercopa do Brasil 2022.

De quanto é a premiação da Supercopa do Brasil 2022?

Apesar de ainda não ter sido confirmado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a premiação da Supercopa do Brasil de 2022 deve ser de R$ 5 milhões para o campeão e de R$2 milhões para o vice, como foi na edição de 2021.

A quantia pode parecer baixa em relação a outras competições, como Campeonato Brasileiro que premia com R$33 milhões, mas é necessário analisar a quantidade de jogos. Por conta de ser uma disputa final entre os campeões nacionais, a partida é única. Dessa maneira, o time vencedor ganha o valor por apenas aquela partida.

Em média, o campeão brasileiro recebe cerca de R$ 870 mil por jogo como quantia financeira, já o da Supercopa recebe os R$5 milhões em apenas uma partida realizada. O vice campeão, com R$2 milhões, também recebe melhor em média.

Quando vai ser a Supercopa do Brasil de 2022?

O jogo único da Supercopa do Brasil de 2022 será no dia 20 de fevereiro, um domingo. Essa data foi escolhida para começar oficialmente o calendário e as competições nacionais. A Copa do Brasil começa na semana seguinte, na quarta-feira (23).

O palco da decisão ainda não foi divulgado pelos organizadores, porém o estádio Mané Garrincha, em Brasília, deve sediar a Supercopa do Brasil de 2022, como foi em 2020 e 2021.

Quem disputará a Supercopa do Brasil de 2022?

Atlético-MG, campeão do Brasileirão, e Flamengo, vice-campeão também do campeonato nacional, vão se enfrentar na Supercopa de 2022. O rubro-negro herdou a vaga de acordo com o regulamento da CBF já que o Galo também foi campeão da Copa do Brasil e, por isso, abre espaço para o segundo colocado disputar o torneio.

Lembrando que o Flamengo é o atual campeão da Supercopa do Brasil depois de vencer o Palmeiras em 2021, no começo do ano.

Quem é o maior vencedor da Supercopa do Brasil?

O maior vencedor da Supercopa do Brasil é o Flamengo com duas conquistas (2020 e 2021). O time carioca é o atual bicampeão após vencer o Athletico Paranaense e o Palmeiras nas duas últimas edições, de forma respectiva. O Mengão chegou à decisão após ser campeão do Campeonato Brasileiro em ambas as ocasiões.

Além do Flamengo, o Grêmio, em 1990, e o Corinthians, em 1991, já foram campeões da competição. O Tricolor gaúcho se classificou após vencer a Copa do Brasil em 1989 e o Timão após conquistar o Brasileirão de 1990.

Essas quatro edições foram as únicas a serem realizada até hoje porque a Supercopa foi criada para ser estreada em 1990, porém não foi realizada entre os anos de 1992 e 2019.

