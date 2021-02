Tottenham x Burnley: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (28/02)

Pela 26ª rodada do Campeonato Inglês, Tottenham e Burnley se enfrentam neste domingo (28) a partir das 11h (horário de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Ambas as equipes precisam do resultado para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Tottenham x Burnley: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como vem Tottenham x Burnley para o jogo?

Em 9ª posição com trinta e seis pontos está o Tottenham. Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, a equipe de Mourinho entra em campo neste domingo com o propósito de pontuar e subir na tabela. Então, para o jogo, o plantel não tem Giovani Lo Celso, enquanto Serge Aurier está de volta.

Enquanto isso, o Burnley aparece em 15º com vinte e oito. Visando conquistar vagas em competições internacionais, o time visitante precisa da vitória de qualquer maneira. Assim, para o jogo, Ashley Barnes e Johann Berg Gudmundsson estão fora, Robbie Brady e o zagueiro Erik Pieters são dúvidas e Chris Wood está apto para jogar novamente.

Possíveis escalações

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Tanganga, Davies, Dier; Ndombelé, Sissoko; Son, Bale, Lamela; Kane.

Possível Burnley: Pope; Taylor, Mee, Lowton, Tarkowski; Westwood, Cork, Brownhill, McNeil; Rodríguez, Vydra.

Últimos jogos de Tottenham e Burnley

A equipe do Tottenham entrou em campo na última quarta-feira (24) pelo jogo de volta da segunda fase na Liga Europa. Por 4 a 0, venceu o Wolfsberger e garantiu a classificação para as oitavas.

Por fim, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, o Burnley entrou em campo no sábado (20) contra o West Bromwich, ficando no empate sem gols.

