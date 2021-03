Tottenham x Crystal Palace: onde assistir ao jogo de hoje – 07/03/2021

Tottenham e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (07) a partir das 16h15 (horário de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Tottenham x Crystal Palace: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadores de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como chegam Tottenham x Crystal Palace para a partida?

Depois de liderar o Campeonato Inglês por diversas rodadas, o time de José Mourinho caiu no rendimento e não conseguiu retornar ao topo, permanecendo em 8º com quarenta e dois. Agora, precisa somar pontos de qualquer maneira se quiser continuar no páreo para conquistar uma vaga na Champions. Assim, para o confronto deste domingo, Giovani Lo Celso está indisponível, mas Serge Aurier deve retornar.

Por outro lado, o Crystal Palace aparece em 13º com trinta e quatro, precisando da vitória com o propósito de se afastar cada vez mais do rebaixamento da temporada. Ao todo, venceu nove jogos, empatou sete e perdeu onze. Dessa maneira, entra em campo hoje sem McCarthy, McArthur, Nathaniel Clyne, Sakho e Tomkins, todos machucados, enquanto Wilfried Zaha está de volta.

Possíveis escalações

Possível Tottenham: Lloris; Alderweireld, Sanchéz, Davies, Doherty; Ndombelé, Højbjerg; Son, Bale, Delle Ali; Kane.

Possível Crystal Palace: Guaita; Cahill, Kouyaté, Ward, van Aanholt; Milivojevic, Riedewald, Townsend, Eze; Zaha, Benteke.

Últimos jogos

Ademais, as equipes entraram em campo pela última vez durante a semana em partidas pelo Campeonato Inglês. O Crystal Palace ficou no empate sem gols contra o Manchester United na quarta-feira (03) jogando em casa pela 29ª rodada.

Enquanto isso, o Tottenham venceu o Fulham por 1 a 0 em jogo adiantado da 33ª rodada na quinta (04).

