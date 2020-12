Tottenham x Fulham (30/12): onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Tottenham recebe nesta quarta-feira (30), às 15h, o Fulham, no New Tottenham Hotspur Football Stadium, pela décima sexta rodada do Campeonato Inglês. A partida de hoje pode ser o início da retomada ao topo da tabela para o time de José Mourinho. Se vencer, vai para a terceira posição.

Tottenham x Fulham: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Tottenham em busca da liderança

Depois de liderar o campeonato por semanas, o Tottenham perdeu a mão nas últimas rodadas, já que não vence por quatro rodadas. Portanto se ganhar hoje termina o ano em terceiro lugar, com vinte e nove pontos, desbancando Leicester e Everton principalmente pelo fato de ter um maior saldo de gols. Por fim, na segunda fase da Liga Europa, vai enfrentar o Wolfsberg.

Enquanto isso, o Fulham aparece em 18º lugar, abrindo a zona de rebaixamento com onze pontos. Somando, tem na conta duas vitórias, cinco empates e oito derrotas. Assim, se vencer, pula uma posição, ficando fora da degola.

Possíveis escalações de Tottenham x Fulham

Em entrevista coletiva, o treinador Mourinho informou que Giovani Lo Celso, Gareth Bale, Lucas Moura e Carlos Vinicius apresentam problemas físicos. Então, não devem aparecer no confronto de hoje.

Possível Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg; Bergwijn (Lamela), Ndombele, Son; Kane.

Ao time visitante, o técnico Scott Parker está de volta ao banco depois de cumprir isolamento em casa, já que um membro de sua família testou positivo. Ademais, Lemina e Kenny Tete estão de volta ao plantel. Mas Kongolo segue indisponível por conta de uma lesão no pé.

Possível Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Reid, Robinson, Reed, Anguissa, Loftus-Cheek; Lookman, Cavaleiro.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros oito jogos também acontecem durante a semana pela décima sexta rodada da Premier League. Contudo, a partida entre Everton e Manchester City foi cancelada nesta segunda (28) devido ao surto de coronavírus no time de Guardiola.

Crystal Palace 1 x 1 Leicester

Chelsea 1 x 1 Aston Villa

Southampton 0 x 0 West Ham

Brighton 0 x 1 Arsenal

West Bromwich 0 x 5 Leeds

Burnley 1 x 0 Sheffield United

Manchester United 1 x 0 Wolves

Newcastle x Liverpool – 17h