Tottenham x Leeds: onde assistir ao jogo, horário e escalações (21/11)

Pela décima segunda rodada do Campeonato Inglês, as equipes de Tottenham x Leeds se enfrentam neste domingo, 21/11, a partir das 13h30 (horário de Brasília) no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir o jogo.

Onde assistir Tottenham x Leeds: O jogo do Tottenham e Leeds terá transmissão ao vivo do ESPN Brasil na TV fechada, além da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo, que também vai passar o jogo de hoje.

Data: 21 de novembro de 2021

Horário: 13h30 (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Depois de ficar no empate sem gols na rodada passada, o Tottenham entra em campo neste domingo buscando reverter o seu mal desempenho pelo Campeonato Inglês. Sem vencer por três rodadas, está em décima posição com 16 pontos, ou seja, venceu cinco partidas, empatou um e perdeu as outras cinco que disputou na temporada.

Enquanto isso, o Leeds não faz uma boa temporada, diferente do ano passado onde quase ocupou a parte de cima da classificação. Em décima sétima posição com 11 pontos, pode chegar na zona de rebaixamento se perder o confronto de hoje e, com isso, lutar durante as rodadas para escapar. Por fim, na última partida, empatou com o Leicester.

Escalações de Tottenham x Leeds:

O técnico dos Spurs, Antonio Conte, não poderá contar com Romero, Giovani Lo Celso, Oliver Skipp, enquanto Bryan Gil e Ryan Sessegnon são dúvidas já que voltaram a treinar.

Do outro lado, Marcelo Bielsa não tem Koch, Ayling e Bamford, lesionados.

TOTTENHAM: Lloris; Davies, Dier, Sánchez; Reguillon, Hojbjerg, Ndombele, Royal; Son, Lucas Moura, Harry Kane

LEEDS: Meslier; Dallas, Llorente, Cooper, Firpo; Phillips, Forshaw; Raphinha, Rodrigo, Harrison; James

Leia também:

Quando é o sorteio da repescagem europeia, datas e como funciona?