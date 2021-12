Tottenham x Norwich: horário, onde assistir na TV e online ao vivo – 05/12

Pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês, o confronto entre Tottenham x Norwich acontece neste domingo, 05/12, com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília) no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo.

Onde assistir ao jogo do Tottenham x Norwich: A partida entre Tottenham e Norwich terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: New Tottenham Hotspur Football Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Sem perder por três rodadas seguidas, o Tottenham entra em campo neste domingo buscando a sua terceira vitória de forma consecutiva no Campeonato Inglês. Ocupando a 6ª posição com vinte e dois pontos, os Spurs são os favoritos no confronto de hoje mas, ainda assim, prometem tomar cuidado em campo. Por fim, contabiliza sete jogos vencidos, um empate e cinco derrotas na temporada.

Por outro lado, o Norwich não faz uma boa campanha no torneio desde que subiu da segunda divisão. Na lanterna com dez pontos, o time verde venceu somente dois confrontos, enquanto empatou quatro e perdeu todos os outros oito na temporada. Dessa maneira, mesmo se ganhar hoje, ainda não deixa o rebaixamento.

Escalações de Tottenham x Norwich:

Antonio Conte, técnico dos Spurs, continua sem Cristian Romero e Giovani Lo Celso, lesionados.

Para os visitantes, entrentanto, Milot Rashica e Mathias Normann ficarão de fora por lesões, enquanto Todd Cantwell voltou a treinar com o grupo depois de testar negativo.

TOTTENHAM: Lloris; Dier, Davies, Sánchez; Hojbjerg, Reguillon, Skipp, Royal; Son, Harry Kane, Lucas Moura

NORWICH: Tim Krul; Williams, Gibson, Hanley, Aarons; Tzolis, McLean, Rupp, Gilmour; Sargent, Pukki

