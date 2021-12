Watford x Manchester City: onde assistir online e escalações (04/12)

A bola vai rolar neste sábado, 04/12, entre Watford x Manchester City a partir das 14h30 (horário de Brasília) em partida válida pela décima quinta rodada do Campeonato Inglês jogando no Vicarage Road. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo.

Onde assistir Watford x Manchester City hoje: A partida entre Watford e Manchester City terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo ao vivo hoje.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Vicarage Road, cidade de Watford, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Recém-promovido da segunda divisão, o Watford tem como missão principal nesta temporada continuar disputando a elite do Campeonato Inglês por mais um ano e, quem sabe, muito mais pela frente. No entanto, a equipe tem mostrado dificuldade em campo já que ocupa neste momento a 17ª posição com treze pontos. O elenco não vence por duas rodadas e, se perder novamente hoje, enfrentará problemas com a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Manchester City trava uma batalha na parte de cima da tabela. Em segundo lugar com 32 pontos, o elenco de Pep Guardiola tem a oportunidade de assumir a liderança mas, entretanto, isso só acontecerá se o Chelsea perder na rodada, já que o líder tem a vantagem de um ponto. Por fim, os Citizens vem de quatro triunfos seguidos.

Escalações de Watford x Manchester City:

Para os anfitriões, Etebo, Nkoulou, Adam Masina, Sierralta, Sarr, Forster, Baah e Sema, lesionados.

Já Pep Guardiola confirmou em entrevista coletiva que Aymeric Laporte, Kyle Walker, John Stones, Ilkay Gundogan e Kevin De Bruyne viajaram com o grupo, enquanto Ferran Torres continua fora.

WATFORD: Bachmann; Femenía, Ekong, Cathcart, Masina; Louza, Dennis, Cleverley; Sissoko, João Pedro, King

MANCHESTER CITY: Ederson; Dias, Cancelo, Laporte, Zinchenko; Gundongan, Rodri; Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Jack Grealish, Sterling

