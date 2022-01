Watford x Norwich: onde assistir ao vivo e horário hoje – 21/01

Equipes buscam escapar da zona de rebaixamento no Campeonato Inglês

Abrindo a 23ª rodada no Campeonato Inglês, Watford x Norwich se enfrentam nesta sexta-feira, 21/01, com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), no Vicarage Road. O jogo de hoje tem transmissão ao vivo e, por isso, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do Watford x Norwich?

Pela vigésima terceira rodada do Campeonato Inglês, a partida começa às 17h desta sexta-feira (horário de Brasília), 21 de janeiro de 2022, no Vicarage Road, na cidade de Watford, na Inglaterra.

A ESPN 4 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura. Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: ESPN 4

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Watford e Norwich:

Peter Etebo, Nicolas Nkoulou, Ismaïla Sarr e Kwadwo Baah continuam em tratamento no departamento médico do Watford. Já Louza, Adam Masina e Troost-Ekong estão disputando a Copa Africana.

Do outro lado, o Norwich não conta com o goleiro Tim Krul, Billy Gilmour, Mathias Normann, Lukas Rupp e Omobamidele estão indisponíveis.

Escalação de Watford: Foster; Kamara, Samir, Cathcart, Ngakia; Sissoko, Kayembe, Kucka; Dennis, King, João Pedro

Escalação de Norwich: Gunn; Aarons, Hanley, Gibson, Williams, Rashica, Lees Melou, Sorensen, Sargent; Idah, Pukki

Como estão as equipes na temporada?

Sem vencer uma partida por mais de cinco rodadas, o Watford entra em campo nesta sexta tentando reparar uma situação crítica na temporada do Campeonato Inglês. Em 17º com 14 pontos, o elenco pode terminar na zona de rebaixamento se perder o jogo de hoje, precisando provar que não merece retornar para a segunda divisão.

Enquanto isso, o Norwich conseguiu uma vitória na rodada passada diante do Everton. Agora, vai em busca de mais um triunfo na competição para escapar da zona de rebaixamento, em 18º lugar, enquanto coleciona 13 pontos oriundos de três vitórias, quatro empates e catorze derrotas na temporada inglesa.

Relembre o último jogo entre Norwich x Watford.

