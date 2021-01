West Bromwich x Arsenal (02/01): onde assistir e possíveis escalações

West Bromwich e Arsenal se enfrentam neste sábado (02), às 17h, pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês, no The Hawthorns Stadium. Ambas as equipes tem como principal objetivo subir na tabela e se afastar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

West Bromwich x Arsenal: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do DAZN, serviço de streaming, às 17h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Na zona de rebaixamento, em 19ª posição, com oito pontos, a equipe anfitriã precisa da vitória de qualquer maneira. Entretanto, mesmo com o resultado ao seu favor, não escapa da degola.

Enquanto isso, o Arsenal conseguiu a vitória na última rodada e, assim, subiu na tabela. Para continuar com o bom desempenho e afastar de vez o fantasma da zona do rebaixamento, precisa vencer este confronto. Por fim, vai enfrentar o Benfica na segunda fase da Liga Europa.

Possíveis escalações de West Bromwich x Arsenal

Para a equipe da casa, segundo o site Sky Sports, Kieran Gibbs, machucado, e Livermore, suspenso, estão fora do jogo de hoje. Mas Krovinovic, Matheus Pereira e Ivanovic devem retornar ao time titular.

Provável Bromwich: Johnstone; Furlong, Ajayi, Ivanovic, O’shea; Phillips, Krovinovic, Sawyers, Gallagher; Robinson, Grant.

O técnico do Arsenal continua com baixas importantes no time. Gabriel continua isolado depois de testar positivo para covid-19. Segundo o boletim oficial do clube, ele está se sentindo bem.

Enquanto isso, Thomas Partey e David Luiz seguem indisponíveis. Saka e Willian voltaram a treinar e por isso são dúvidas para o jogo de hoje.

Provável Arsenal: Leno; Holding, Pablo Marí, Tierney, Bellerín; Elneny, Xhaka, Saka, Rowe; Martinelli (Lacazette), Aubameyang.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros nove jogos também acontecem durante o fim de semana pela décima sétima rodada da Premier League. Ademais, confira os jogos de hoje e onde assistir.

Manchester United 2 x 1 Aston Villa

Everton 0 x 1 West Ham

Tottenham x Leeds – 09h30 – Fox Sports

Crystal Palace x Sheffield United – 12h – DAZN

Brighton x Wolves – 14h30 – ESPN Brasil

Burnley x Fulham – Domingo – 09h

Newcastle x Leicester City – Domingo – 11h15

Chelsea x Manchester City – Domingo – 13h30

Southampton x Liverpool – Domingo – 17h