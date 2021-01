West Bromwich x Manchester City: onde assistir ao jogo de hoje (26/01)

West Bromwich e Manchester City se enfrentam nesta terça-feira (26), às 17h15, no Estádio The Hawthorns, pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer o confronto de hoje, a equipe de Pep Guardiola dorme na liderança da competição com quarenta e um pontos. Então, saiba onde assistir.

West Bromwich x Manchester City: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, às 17h15 (Horário de Brasília).

+ Clubes ingleses incluem ‘cláusula covid’ em novos contratos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Possíveis escalações de West Bromwich x Manchester City

Ao time do West Bromwich, boas notícias. O site oficial do clube confirmou o retorno de Karlan Grant e Matty Phillips ao time principal.

Possível Bromwich: Johnstone; Gibbs, Ajayi, Bartley, O’shea; Gallagher, Livermore, Sawyers, Grosicki; Pereira, Robinson.

Ademais, Sergio Aguero, positivo para covid-19, segue afastado do elenco. O treinador Guardiola espera poder contar em breve com o atacante. De Bruyne, Kyle Walker e Nathan Ake também são baixas no plantel.

Possível City: Ederson; Mendy, Stones, Dias, Cancelo; Rodrigo, Gundogan, Silva; Sterling, Torres, Gabriel Jesus.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem neste meio de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima rodada. Ademais, saiba os horários e quais são.

Newcastle x Leeds – 15h

Crystal Palace x West Ham – 15h

Southampton x Arsenal – 17h15

Chelsea x Wolves – Quarta-feira (27) – 15h

Burnley x Aston Villa – Quarta-feira (27) – 15h

Brighton x Fulham – Quarta-feira (27) – 16h30

Manchester United x Sheffield United – Quarta-feira (27) – 17h15

Everton x Leicester – Quarta-feira (27) – 17h15

Tottenham x Liverpool – Quinta-feira (28) – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Bromwich aparece em 19ª posição com apenas onze pontos. Passando por uma situação difícil, o time anfitrião precisa vencer de qualquer maneira para, assim, afastar-se da zona de rebaixamento. Então, possui no total duas vitórias, cinco empates e doze derrotas.

Enquanto isso, em segundo lugar da tabela, o Manchester City tem a oportunidade de tornar-se provisoriamente o líder do Campeonato Inglês. Garantindo os três pontos, ganha a vantagem de um ponto com o rival United, torcendo por um tropeço do mesmo diante o Sheffield United. Por fim, nas oitavas da Champions, joga contra o Borussia Mönchengladbach.