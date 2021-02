West Bromwich x Manchester United: onde assistir e escalações (14/02)

West Bromwich e Manchester United se enfrentam neste domingo (14), às 11h, no Estádio The Hawthorns, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Depois de perder a vice-liderança para o Leicester, a equipe do United tem que ganhar o confronto de hoje para retomar a posição. Então, saiba onde assistir ao vivo.

West Bromwich x Manchester United: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de West Bromwich x Manchester United

O time da casa possui apenas Grady Diangana como dúvida no elenco principal. Com isso, é provável que o treinador repita a escalação do jogo anterior.

Possível West Bromwich: Johnstone; Ajayi, Bartley, Peltier, Townsend; Sawyers; Karlan Grant, Gallagher, Maitland-Niles, Snodgrass; Diagne.

Pogba e Phil Jones ainda são desfalques para Ole Gunnar Solskjaer, enquanto Eric Bailly está de volta ao plantel depois de se recuperar de lesão.

Possível United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Shaw, Lindelof; McTominay, Fred; Rashford, Greenwood, Fernandes; Cavani.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também acontecem no fim de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima quarta rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Leicester 3 x 1 Liverpool

Crystal Palace 0 x 3 Burnley

Manchester City 3 x 0 Tottenham

Brighton 0 x 0 Aston Villa

Southampton x Wolves – 09h

Arsenal x Leeds – 13h30

Everton x Fulham – 16h

West Ham x Sheffield United – Segunda-feira – 15h

Chelsea x Newcastle – Segunda-feira – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do West Bromwich luta para escapar da zona de rebaixamento. Em 19ª posição com doze, o time precisa pontuar para, assim, somar pontos e pular na tabela. Dessa maneira, tem duas vitórias, seis empates e quinze derrotas na temporada.

Enquanto isso, o Manchester United entra em campo neste domingo com o propósito de recuperar a sua vice-liderança do Campeonato Inglês. Com quarenta e cinco pontos, uma vitória recoloca a equipe em segundo lugar, desbancando o Leicester. Por fim, enfrenta o Real Sociedad na Liga Europa.