West Bromwich x Southampton: onde assistir, horário e escalações (12/04)

West Bromwich e Southampton se enfrentam nesta segunda-feira (11) a partir das 14h (horário de Brasília), no The Hawthorns, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

West Bromwich x Southampton: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo não vai passar na TV. O serviço de streaming DAZN, é quem realiza a transmissão. Dessa maneira, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial por R$19,90 por mês.

Horário ao vivo: 14h

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Como vem as equipes para o jogo?

O time anfitrião precisa da vitória nesta segunda-feira de qualquer maneira, já que tem como principal objetivo escapar da zona de rebaixamento. Em 19º com vinte e um pontos, o West Bromwich venceu quatro jogos, empatou nove e perdeu dezessete vezes na temporada. Então, em seu plantel, Branislav Ivanovic está fora.

Enquanto isso, o Southampton aparece melhor, em 14ª posição com trinta e seis, mas também precisando da vitória no confronto. Ao todo, saiu vitorioso de dez jogos, empatando seis e perdendo catorze. Dessa maneira, pula duas posições na tabela se garantir os três pontos hoje. Por fim, Oriol Romeu, Will Smallbone e Michael Obafemi estão lesionados, enquanto Kyle Walker-Peters é dúvida.

Últimos jogos

No sábado passado (03), o West Bromwich goleou o Chelsea fora de casa por 5 a 2 jogando pela 30ª rodada do Campeonato Inglês.

Do outro lado, o Southampton também venceu na rodada, goleando em 3 a 2 o Burnley em casa.

Possíveis escalações de West Bromwich x Southampton

Possível West Bromwich: Johnstone; Ajayi, Furlong, O’Shea, Bartley, Townsend; Yokuslu, Pereira, Maitland-Niles, Phillips; Diagne.

Possível Southampton: Forster (McCarthy); Bednarek, Vestergaard, Walker-Peters, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Walcott; Ings, Redmond.

