Lesão de James Harden: saiba quando o astro volta a jogar pelo Nets

Após assinar com o Brooklyn Nets, o ala-armador James Harden teve a infelicidade de machucar-se em quadra. Agora, fora do elenco desde o dia 5 de abril após machucar-se em partida contra os Knicks pela temporada regular da NBA. Então, entenda a lesão do jogador e saiba quando é o seu possível retorno no elenco dos Nets.

James Harden no Brooklyn Nets

Conhecido por muitos como Barba, devido à sua longa barba no rosto, James Harden tem 31 anos e é considerado um dos melhores jogadores do basquete norte-americano. Estreou na NBA em 2009 pelo Oklahoma City após ser a terceira escolha geral do time no Draft de 2009.

Então, em 2012, transferiu-se ao Houston Rockets, onde apresentou desempenho incrível em quadra. Naquele mesmo ano, Harden fez oito aparições no All-Star, além de levar sua equipe Houston às eliminatórias a cada ano, incluindo as finais da conferência. Agora, em 2021, Harden topou o novo desafio de defender o Brooklyn Nets, formando uma grande equipe com Kevin Durant, Joe Harris, Kyrie Irving e LaMarcus Aldridge.

Entenda a lesão de James Harden

Tudo começou quando Barba deixou a quadra em confronto contra o Houston Rockets, seu ex-time, no dia 31 de março de 2021 devido a uma rigidez no tendão da coxa direita, informou o clube em rede social. Dessa maneira, o jogador ficou fora por dois jogos.

Harden retornou no jogo contra os Knicks no dia 5 de abril. Após sentir novamente dores, teve que deixar a quadra mais cedo. De acordo com o time, novos exames revelaram uma distensão no tendão da coxa direita. Agora, o armador segue em recuperação e trabalhando para voltar o mais rápido possível.

MEDICAL UPDATE: James Harden underwent an MRI earlier today which revealed a right hamstring strain. Harden will continue to rehab the hamstring and will be re-evaluated in approximately 10 days. pic.twitter.com/Up1TXYaahQ — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) April 6, 2021

Quando James Harden volta a jogar pelos Nets?

A primeira estimativa dada pelo Brooklyn foi de 10 dias, ou seja, James deve estar apto para jogar no dia 15 de abril, contra o Charlotte Hornets ainda na temporada regular, dependendo do tratamento realizado. Em primeiro lugar na Conferência Leste com trinta e seis vitórias, Harden vai perder jogos importantes como Los Angeles Lakers e 76ers.

O jogador faz muita falta ao elenco, já que é um dos mais habilidosos na sua posição, além de integrar o trio com Durant e Kyrie Irving. Agora, resta esperar que o Brooklyn consiga manter-se sem Barba.

