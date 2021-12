West Ham x Brighton: onde assistir, horário e escalações – 01/12

A bola vai rolar pelo Campeonato Inglês nesta quarta-feira, 01/12, com o confronto entre West Ham x Brighton a partir das 16h30 (horário de Brasília) válido pela décima quarta rodada no Estádio Olímpico de Londres. Confira onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir West Ham x Brighton: O confronto entre West Ham e Brighton hoje terá transmissão ao vivo da plataforma Star +, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS, sendo a única maneira de acompanhar o jogo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em quarto lugar com 23 pontos, o West Ham tem a oportunidade de diminuir a diferença na tabela de classificação com os primeiros colocados se vencer o jogo desta quarta-feira. Além disso, se os adversários tropeçarem na rodada, a vantagem fica ainda menor e o clube de Londres pode ultrapassar os demais nas próximas rodadas. Por fim, contabiliza até o momento sete vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Enquanto isso, o Brighton segue em nono lugar com 18 pontos. Sem vencer por cinco rodadas, o elenco visitante busca retomar o bom desempenho que apresentou no início da temporada pelo Campeonato Espanhol, não conseguindo se manter na parte de cima da tabela e, com isso, temendo ficar próximo da degola. Ao todo, venceu quatro confrontos, empatou seis e perdeu também três.

Escalações de West Ham x Brighton:

David Moyes não poderá contar com Ogbonna, enquanto Cresswell tornou-se dúvida no elenco. Já os visitantes, por outro lado, continuam sem Steven Alzate e Danny Welbeck.

WEST HAM: Fabianski; Cresswell, Zouma, Dawson, Johnson; Rice, Soucek; Pablo Fornals, Benrahma, Masuaku; Michail Antonio

BRIGHTON: Robert Sanchez; Veltman, Webster, Dunk, Cucurella; Grob, Bissouma, Lamptey, Moder; Trossard, Maupay

