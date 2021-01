West Ham x Liverpool: onde assistir e escalações do jogo (31/01)

Pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, as equipes do West Ham e Liverpool entram em campo neste domingo (31), às 13h30, no Estádio Olímpico de Londres. Separadas por apenas dois pontos, ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela em busca da liderança. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

West Ham x Liverpool: onde assistir ao vivo?

A partida do Campeonato Inglês possui transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 13h30 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de West Ham x Liverpool

Para o West Ham, Arthur Masuaku e Darren Randolph seguem afastados por lesões. Porém, o time anunciou a contratação do atacante Jesse Lingard, ex-Manchester United, ganhando mais um reforço na frente.

Possível West Ham: Fabianski; Coufal, Ogbonna, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Pablo, Michail.

O técnico Klopp confirmou em entrevista coletiva que Fabinho estará fora da partida deste domingo por um pequeno problema muscular. Enquanto isso, Keita, Diogo Jota, Joe Gomez, Matip e van Dijk estão indisponíveis também por lesão.

Possível Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson; Thiago, Milner, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram neste fim de semana semana pelo Campeonato Inglês na vigésima primeira rodada. Ademais, veja quais são e os horários.

Everton 0 x 2 Newcastle

Crystal Palace 1 x 0 Wolves

West Bromwich 2 x 2 Fulham

Manchester City 1 x Sheffield United

Arsenal 0 x 0 Manchester United

Southampton x Aston Villa

Chelsea x Burnley – 09h

Leicester x Leeds – 11h

Brighton x Tottenham – 16h15

Como estão as equipes nesta temporada?

O West Ham ocupa o 5º lugar com trinta e cinco pontos, apenas dois a menos que o rival do confronto de hoje. Portanto se garantir a vitória neste domingo, desbanca o Liverpool e termina o fim de semana uma posição acima na tabela. Dessa maneira, venceu dez jogos, empatou cinco e perdeu também cinco.

Já o Liverpool aparece uma posição acima, em 4ª com trinta e sete. Depois de liderar o Campeonato Inglês, a equipe de Klopp caiu de rendimento e agora busca se redimir com seus torcedores, buscando retornar para a ponta da tabela, o que não vai ser fácil. Por fim, enfrenta o RB Leipzig na Champions.