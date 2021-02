West Ham x Sheffield United: onde assistir ao vivo e escalações (15/02)

West Ham e Sheffield United se enfrentam nesta segunda-feira (15), às 15h, no Estádio Olímpico de Londres, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. Se vencer o confronto de hoje, o time anfitrião tem a chance de assumir a quarta posição com quarenta e dois pontos. Então, saiba onde assistir ao vivo.

West Ham x Sheffield United: onde assistir?

A partida possui transmissão ao vivo do canal Fox Sports, na tv fechada, a partir das 15h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de West Ham x Sheffield United

Soucek foi expulso na partida contra o Fulham e por isso cumpre suspensão. Entretanto, Ogbonna, Yarmolenko e Balbuena seguem fora. Já Antonio, Bowen e Diops estão disponíveis.

Possível West Ham: Fabianski; Coufal, Fredericks, Dawson, Cresswell; Rice, Mark Noble; Bowen, Benrahma, Lingard; Michail.

No time do Sheffield, Jack O’Connell, Sander Berge e Jack Robinson são os principais jogadores que estão em falta no elenco.

Possível Sheffield United: Ramsdale; Bryan, Egan, Basham; Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck, Lowe; Burke, McBurnie.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Inglês

Além disso, outros jogos também aconteceram no fim de semana pelo Campeonato Inglês na vigésima quarta rodada. Ademais, veja todos os resultados e horário do outro jogo de hoje.

Leicester 3 x 1 Liverpool

Crystal Palace 0 x 3 Burnley

Manchester City 3 x 0 Tottenham

Brighton 0 x 0 Aston Villa

Southampton 1 x 2 Wolves

West Bromwich 1 x 1 Manchester United

Arsenal 4 x 2 Leeds

Everton 0 x 2 Fulham

Chelsea x Newcastle – 17h

Como estão as equipes nesta temporada?

O West Ham ocupa neste momento a 6ª posição com trinta e nove pontos. Brigando na parte de cima da tabela, se vencer hoje, desbanca o Liverpool e assume a 4ª posição com quarenta e dois. Entretanto, precisa também contar com uma derrota do rival Chelsea, que também joga hoje.

Enquanto isso, o Sheffield é o lanterna do Campeonato Inglês com onze pontos. O time apresentou uma melhora nas últimas rodadas, vencendo até mesmo o United. Porém, precisa mais do que isso para escapar da degola. Dessa maneira, tem três vitórias, dois empates e dezoito derrotas.