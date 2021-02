West Ham x Tottenham: saiba onde assistir ao clássico londrino (21/02)

Pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, West Ham e Tottenham se enfrentam neste domingo (21) a partir das 09h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Londres. No clássico londrino, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

West Ham x Tottenham: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como as equipes chegam para o jogo?

Em 5ª posição com quarenta e dois pontos, o West Ham briga para alcançar o líder Manchester City e, quem sabe, ser um dos favoritos para faturar o título da temporada. Para o confronto deste domingo, Balbuena segue indisponível por lesão na panturrilha, enquanto Michail Antonio está de volta.

Enquanto isso, o Tottenham está em 9º com trinta e seis, depois de perder a liderança e cair em rendimento em campo. Dessa maneira, possui dez vitórias, seis empates e sete derrotas. Então, para o duelo de hoje, Serge Aurier e Giovani Lo Celso seguem lesionados, como informou José Mourinho em coletiva.

Possíveis escalações

Possível West Ham: Fabianski; Coufal, Diop, Dawson, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Lingard; Michail.

Possível Tottenham: Lloris; Reguillon, Tanganga, Alderweireld, Dier; Hojbjerg, Ndombelé; Bale, Lamela, Son; Harry Kane.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Inglês

Além disso, a 25ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Wolves 1 x 0 Leeds

Southampton 1 x 1 Chelsea

Burnley 0 x 0 West Bromwich

Liverpool 0 x 2 Everton

Fulham 1 x 0 Sheffield United

Aston Villa x Leicester – 11h05

Arsenal x Manchester City – 13h30

Manchester United x Newcastle – 16h

Brighton x Crystal Palace – Segunda-feira- 17h

Últimos jogos de West Ham e Tottenham

Pela 24ª rodada do Campeonato Inglês, o West Ham venceu o Sheffield United por 3 a 0 na última segunda-feira (15) em casa.

Por fim, o Tottenham goleou o Wolfsberger por 4 a 1 no jogo de ida pela segunda fase da Liga Europa na quinta (18).

