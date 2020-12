Wolves x Chelsea: onde assistir e escalações do jogo de hoje (15/12)

Wolves e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (15), às 15h, pela décima terceira rodada do Campeonato Inglês, a Premier League, no Molineux Stadium. Se vencer, dependendo do placar, o time londrino tem chance de assumir a liderança. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Wolves x Chelsea: onde assistir?

A partida entre Wolves e Chelsea possui transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 15h (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da casa está em 13º, com dezessete pontos. Ganhando, pula para vinte pontos, ou seja, a 9ª posição. Assim, contabiliza cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, o Chelsea aparece em 5º lugar, com vinte e dois pontos. Na rodada passada, desperdiçou a chance de se tornar líder do campeonato depois de ser superado pelo Everton por 1 a 0. Agora, precisa vencer com um placar elástico para ultrapassar o Tottenham no saldo de gols. Assim, venceu seis jogos, empatou quatro e perdeu dois.

Na Champions League, vai enfrentar o Atlético de Madrid pelas oitavas de final.

Possíveis escalações de Wolves x Chelsea

João Moutinho está fora deste jogo, já que foi expulso na última partida pelo Campeonato Inglês. Ademais, Jonny e Raul Jimenez seguem em tratamento, confirmou o site oficial do clube.

Provável Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Marçal; Dendoncker, Neves; Traoré, Podence, Pedro Neto; Fabio Silva.

Frank Lampard, técnico do Chelsea, confirmou em entrevista coletiva que Pulisic aparece no plantel, mas ainda assim, segue sendo dúvida. No jogo passado, não entrou em campo.

Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi continuam fora se recuperando de lesão.

Provável Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Giroud, Havertz (Pulisic), Werner.

Christian Pulisic is in the squad for tomorrow's game, according to Lampard, although it hasn't been decided yet if he will start or not. The boss says it's positive news from the weekend.#WOLCHE — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 14, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

Além disso, a décima terceira rodada da Premier League traz outros nove jogos durante a semana. Saiba quais os confrontos e os horários.

Manchester City x West Bromwich – 17h

Arsenal x Southampton – Quarta – 15h

Leicester x Everton – Quarta – 15h

Leeds x Newcastle – Quarta – 15h

Fulham x Brighton – Quarta – 17h

Liverpool x Tottenham – Quarta – 17h

West Ham x Crystal Palace – Quarta – 17h

Aston Villa x Burnley – Quinta – 15h

Sheffield United x Manchester United – Quinta – 17h