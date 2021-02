Wolves x Leeds: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês (19/02)

Abrindo a 25ª rodada do Campeonato Inglês, Wolves e Leeds se enfrentam nesta sexta-feira (19) a partir das 17h (horário de Brasília), no Molineux Stadium. Apenas dois pontos separam as equipes na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Wolves x Leeds: onde assistir o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão do canal ESPN Brasil. Ademais, saiba qual o número do canal nas operadoras de TV por assinatura.

SKY: 198

CLARO/NET : 70

VIVO: 462

OI TV: 160

Como as equipes chegam para o jogo?

O time do Wolves está em 12º lugar com trinta pontos. Portanto se vencer o confronto, destrona o rival e termina a rodada com uma posição a mais. Então, para o confronto desta sexta, Jonny está de volta, enquanto Boly e Podence continuam em recuperação no departamento médico.

Enquanto isso, o Leeds está uma casa acima do rival de hoje, em 11º com trinta e dois. Se ganhar os três pontos, desbanca o Arsenal e sobe uma posição. Assim, para o jogo de hoje, Marcelo Bielsa não pode contar com Phillips e Rodrigo, mas tem novamente Klich e Llorente.

Possíveis escalações

- PUBLICIDADE. -

Possível Wolves: Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Semedo, João Moutinho, Neves, Castro; Traoré, Pedro Neto; Willian José.

Possível Leeds: Meslier; Shackleton, Ayling, Alioski, Cooper; Struijk; Klich, Dallas, Raphael, Harrison; Bamford.

Confira os jogos da rodada no Campeonato Inglês

Além do jogo entre Wolves x Leeds, a 25ª rodada também apresenta outras partidas no fim de semana. Então, saiba quais são os jogos e os horários de cada um.

Southampton x Chelsea – Sábado – 09h30

Burnley x West Bromwich – Sábado – 12h

Liverpool x Everton – Sábado – 14h30

Fulham x Sheffield United – Sábado – 17h

West Ham x Tottenham – Domingo – 09h

Aston Villa x Leicester – Domingo – 11h05

Arsenal x Manchester City – Domingo – 13h30

Manchester United x Newcastle – Domingo – 16h

Brighton x Crystal Palace – Segunda-feira- 17h

Últimos jogos de Wolves e Leeds

O Wolves garantiu a vitória contra o Southampton pela 24ª rodada do Campeonato Inglês no último domingo (14). Por 2 a 1, venceu fora de casa. Enquanto isso, o Leeds perdeu de goleada para o Arsenal, com o placar em 4 a 2 também no domingo.

+ Cristiano Ronaldo x Neymar: quem é o melhor? veja os números