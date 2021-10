Preston x Liverpool: saiba onde assistir ao jogo de hoje e horário – 27/10

As equipes de Preston x Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 27/10, às 15h45 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa no Deepdale Stadium. Quem ganhar está classificado para as quartas. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Preston x Liverpool hoje? O confronto entre Preston e Liverpool terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Deepdale Stadium, cidade de Preston, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Preston x Liverpool

O comandante do Liverpool, Klopp, não poderá contar com James Milner, Kaide Gordon, Kelleher, Naby Keita, Fabinho e Thiago Alcantara, lesionados.

Já o time do Preston não terá Josh Murphy, Izzy Brown, Ched Evans e Connor Wickham.

Preston : Iversen; Hughes, Bauer, Storey; van den Berg, Whiteman, Browne, Earl; Johnson, Sinclair, Jakobsen

: Iversen; Hughes, Bauer, Storey; van den Berg, Whiteman, Browne, Earl; Johnson, Sinclair, Jakobsen Liverpool: Alisson; Robertson, van Djik, Konaté, Alexander-Arnold; Keita, Henderson, Milner; Diogo Jota, Origi, Minamino

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Preston disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês. Neste momento, venceu somente três jogos na temporada ao acumular 15 pontos marcados enquanto entra em campo hoje buscando a vaga na próxima fase de maneira histórica.

Depois de golear o Manchester United, de Cristiano Ronaldo, por 5 a 0 no último domingo na liga nacional, o Liverpool entra em campo nesta quarta-feira buscando a classificação para as quartas da Copa da Liga Inglesa após vencer o Norwich na terceira rodada. Considerado um dos melhores elencos, o time comandado por Klopp está invicto na temporada.

