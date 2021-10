Veja provável escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje

A Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela nesta quinta-feira, 07/10, pela 11ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela em Caracas, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Dessa maneira ,confira a possível escalação da Seleção Brasileira no jogo de hoje.

Qual é a escalação da Seleção Brasileira para o jogo de hoje?

Escalação do Brasil: Alisson (Ederson); Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Guilherme Arana (Alex Sandro); Fabinho, Éverton Ribeiro, Gerson, Lucas Paquetá; Gabigol, Gabriel Jesus

Escalação da Venezuela: Faríñez; Ferraresi, Óscar González, Chancellor, Alexander González; Martínez, Júnior Moreno; Savarino, Cristian, Soteldo, Otero; Jan Hurtado

A principal baixa para o técnico Tite no confronto desta quinta-feira contra a Venezuela é Neymar, que cumpre suspensão após tomar o segundo cartão amarelo no jogo contra o Peru no último dia 9 de setembro.

Além disso, o comandante também não pode contar com Casemiro, que se recupera de lesão juntamente com o Real Madrid, e Douglas Luiz, do Aston Villa.

Onde assistir ao jogo do Brasil hoje?

O confronto entre Venezuela e Brasil nesta quinta-feira, 7 de outubro, tem transmissão ao vivo pela Rede Globo, a partir das 20 horas e 30 minutos (horário de Brasília).

- PUBLICIDADE -

Além disso, o torcedor também possui a opção de acompanhar a partida das Eliminatórias no SporTV, canal disponível somente em operadoras por assinatura como a Sky, Claro, Vivo e OI.

Classificação das Eliminatórias Sul-Americanas 2021

A competição conta com dez seleções da América do Sul disputando as 18 rodadas. Os quatro primeiros colocados garantem a classificação direta para a Copa do Mundo de 2022, enquanto o quinto disputa a repescagem mundial.

1 Brasil – 24 pontos

2 Argentina – 18 pontos

3 Uruguai – 15 pontos

4 Equador – 13 pontos

5 Colômbia – 13 pontos

6 Paraguai – 11 pontos

7 Peru – 8 pontos

8 Chile – 7 pontos

9 Bolívia – 6 pontos

10 Venezuela – 4 pontos

Leia também – Quem são os artilheiros das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022