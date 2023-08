Próximo jogo do Flamengo após cair na Libertadores 2023

O Flamengo joga na próxima semana decisão na Copa do Brasil contra o Grêmio e partidas importantes no Brasileirão. Saiba qual é o próximo desafio do clube após a eliminação na Libertadores e como assistir ao vivo.

Próximo jogo do Flamengo no Brasileirão vai ser contra o São Paulo

Acompanhado da sua fanática torcida, a maior do país, o Flamengo movimentará a 19ª rodada do Brasileirão no próximo domingo, 13 de agosto, ao receber o São Paulo no Estádio do Maracanã no domingo, às 18h30, horário de Brasília. O Premiere transmite ao vivo o duelo entre dois dos grandes clubes brasileiro.

Vice-líder do Brasileirão com 31 pontos, o Rubro-Negro tem a oportunidade de se distanciar na classificação e, quem sabe, grudar no líder Botafogo no calendário. São 13 pontos de margem entre Botafogo e o Mengo, mas que pode cair se o Glorioso tropeçar diante do Internacional no sábado, no Nilton Santos.

Sendo torcedor do Mengo, é importante ter uma tabela para ficar de olho em todos os compromissos do clube, especialmente aqueles que valem títulos.

Próximos jogos do Flamengo

Flamengo x São Paulo - Brasileirão

Quando: domingo, 13/08, às 18h30 - Maracanã, no Brasileirão.

Onde assistir: Premiere

Flamengo x Grêmio - Copa do Brasil

Quando: quarta-feira, 16/08, às 21h30 - Maracanã.

Onde assistir: Globo, Sportv, Premiere e Prime Video

Coritiba x Flamengo - Brasileirão

Quando: domingo, 20/08, às 16h - Couto Pereira.

Onde assistir: Globo e Premiere

Qual a chance do Flamengo ser campeão brasileiro em 2023?

Em 18 rodadas disputadas, as chances do Flamengo ser campeão brasileiro são de apenas 2.1%, de acordo com o estudo produzido e atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Como não tem uma campanha regular, com nove vitórias, quatro empates e cinco derrotas que poderiam facilmente ser evitados, o time da Gávea não tem status de favorito ao título brasileiro. O Botafogo mantém-se à frente com 85.7% mesmo após a saída do treinador Luís Castro.

Muitas águas vão rolar no Brasileirão até a última rodada, marcada para dezembro. O cenário é favorável para o Botafogo levantar a taça, mas tratando-se do futebol tudo pode acontecer.

1) Botafogo - 44 pontos

2) Flamengo - 31 pontos

3) Fluminense - 31 pontos

4) Palmeiras - 31 pontos

5) RB Bragantino - 31 pontos

6) Grêmio - 30 pontos

7) Athletico PR - 28 pontos

8) Cuiabá - 28 pontos

9) São Paulo - 26 pontos

10) Atlético MG - 24 pontos

11) Cruzeiro - 24 pontos

12) Internacional - 24 pontos

13) Fortaleza - 23 pontos

14) Corinthians - 20 pontos

15) Goiás - 19 pontos

16) Bahia - 18 pontos

17) Santos - 18 pontos

18) Coritiba - 14 pontos

19) Vasco - 12 pontos

20) América MG - 10 pontos

