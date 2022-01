PSV x Ajax: saiba onde assistir, horário e escalações hoje – 23/01

Valendo a liderança do Campeonato Holandês, o clássico entre PSV x Ajax acontece neste domingo, 23/01, a partir das 10h30 (horário de Brasília), pela 20ª rodada no Philips Stadion. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje na TV, saiba onde assistir.

Onde assistir o jogo do PSV x Ajax hoje

A ESPN 2 vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de PSV e Ajax

Zahavi, Thomas e Madueke são os desfalques do PSV para o jogo de hoje.

Do outro lado, o Ajax não poderá contar com Klaiber, o goleiro Onana e Stekelenburg.

Escalação do jogo do PSV: Drommel; Mauro Júnior, Obispo, Boscagli, Teze; Ginkel, Gutiérrez, Gakpo, Gotze; Doan, Max Romero

Escalação do jogo do Ajax: Pasveer; Timber, Mazraoui, Martínez, Blind; Gravenberch, Álvarez, Berghuis; Tadic, Antony, Brobbery

Como estão as equipes na temporada?

Em primeiro lugar com 46 pontos, o time do PSV tem a obrigação de entrar em campo neste domingo, jogando em sua casa, e garantir a vitória se quiser continuar na liderança do Campeonato Holandês por mais tempo. Em toda a temporada, venceu quinze partidas, empatou uma e perdeu outras três.

Enquanto isso, o Ajax, atual campeão holandês, quer de todas as maneiras possíveis destronar o seu maior rival no futebol no confronto deste domingo. Com a vitória, o time vai para 48 pontos, tendo dois de vantagem então, por isso, deve colocar os seus melhores jogadores em campo hoje para jogar.

Relembre o último jogo entre PSV x Ajax

Leia também:

Prêmio Dener 2022: confira os gols mais bonitos da Copinha