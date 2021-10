QPR x Sunderland: onde assistir ao jogo da Copa da Liga Inglesa (26/10)

QPR x Sunderland entram em campo nesta terça-feira, 26/10, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Kiyan Prince Foundation Stadium, pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. Quem ganhar está classificado para as quartas. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

QPR x Sunderland: onde assistir ao jogo de hoje O confronto entre QPR e Sunderland terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 26 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Kiyan Prince Foundation Stadium, cidade de Londres, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de QPR x Sunderland

O confronto desta terça-feira promete ser equilibrado principalmente por se tratar de jogo único em uma competição de alto nível. Por isso, o torcedor deverá acompanhar todos os lances ao vivo.

QPR : Dieng; Barbet, Dunne, Dickie; Ball, Adomah, Johansen, McCallum; Chair, Dykes, Austin

: Dieng; Barbet, Dunne, Dickie; Ball, Adomah, Johansen, McCallum; Chair, Dykes, Austin Sunderland: Hoffmann; Winchester, Flanagan, Doyle, Cirkin; O’Nien, Neil; O’Brien, Pritchard, McGeady; Stewart

Principais informações sobre o jogo de hoje

Pela segunda divisão do Campeonato Inglês, o time do QPR aparece em 7ª posição com 21 pontos. Na última rodada, foi derrotado pelo Peterborough United enquanto espera recuperar-se diante da Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira. Na segunda fase venceu o Oxford United e, por fim, na terceira superou o Everton.

Enquanto isso, o Sunderland está na terceira divisão do futebol inglês em 4º com 28 pontos conquistados por 13 rodadas na temporada. Buscando o título da Copa da Liga Inglesa, o elenco precisou vencer o Port Vale na primeira rodada, depois Blackpool e, por fim, Wigan.

