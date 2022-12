Saiba qual é o guia completo para as partidas da Copa do Mundo de 2022 hoje, incluindo horários de início e detalhes da cobertura na TV e online

Quais são os jogos da Copa do Mundo hoje? Programação de jogos para 6 de dezembro

A programação de jogos da Copa do Mundo hoje traz dois embates nesta terça-feira, 6 de dezembro, pelas oitavas de final no futebol. Com horários alternados e transmissão ao vivo na TV aberta, confira a agenda e horários completos e como assistir cada um deles.

Para abrir o dia, o duelo entre Marrocos e Espanha será feito ao meio dia. Quem vencer vai para as quartas de final.

Já o jogo entre Portugal e Suíça se enfrentam para saber quem segue até as quartas em busca do título.

Quais os jogos da Copa do Mundo hoje?

12h - Marrocos x Espanha

Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay e portal GE

16h - Portugal x Suíça

Globo, SporTV, FIFA+, GloboPlay, canal do Casimiro e portal GE

Para assistir cada um dos jogos da Copa do Mundo hoje, seja na TV ou celular, confira o guia completo de como assistir a Copa do Mundo.

Como funciona a Copa do Mundo do Catar?

A fase eliminatória segue com oitavas, quartas de final, semifinal e a final, marcada para o dia 18 de dezembro de 2022, no Estádio Lusail, no Catar.

Quartas de final

9 de dezembro de 2022 (sexta-feira)

Croácia x Brasil | 12h | Estádio da Cidade da Educação

Holanda x Argentina | 12:30 IST, 20:00 CET | Lusail Estádio Icônico

10 de dezembro de 2022 (sábado)

Vencedores de 55 vs Vencedores de 56 |Estádio Al Thumama

França x Inglaterra - Estádio Al Bayt

Semifinais

13 de dezembro de 2022 (terça-feira)

Vencedores de 57 vs Vencedores de 58 | Lusail Estádio Icônico

Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022

Vencedores de 59 x Vencedores de 60 | Estádio Al Bayt

17 de dezembro de 2022 (sábado)

Desempate do terceiro lugar | Estádio Internacional Khalifa

Final

18 de dezembro de 2022 (domingo)

64 – A final da Copa do Mundo | Lusail Estádio Icônico

