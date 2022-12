Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo? Brasil encara Croácia nas quartas

A Seleção Brasileira está classificada para as quartas de final da Copa do Mundo. Com a vitória diante da Coreia do Sul nesta segunda-feira (05/12) por 4 a 1, a equipe brasileira avança para a fase seguinte na competição. Saiba quando vai ser o próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa, o estádio, horário e como assistir.

Veja o placar do jogo do Brasil contra a Coreia

Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira na Copa?

O próximo jogo da Seleção Brasileira vai ser na sexta-feira, 9 de dezembro, às 12h (Horário de Brasília) contra a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo.

O Brasil venceu a Coreia do Sul nas oitavas de final e por isso vai jogar contra a seleção nas quartas no Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar.

Todas as fases do mata-mata são disputadas em jogo único. Somente o vencedor é que avança para a próxima fase, enquanto o perdedor do jogo volta para a casa mais cedo. Não existe classificação, pontuação ou tabela.

Se a partida terminar empatada no tempo regulamentar, aí a prorrogação tem início. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis é que decide quem segue na competição.

Saiba os principais detalhes do próximo jogo da Seleção Brasileira a seguir.

Croácia x Brasil

Data: Sexta-feira, 09/12

Horário: 12h (horário de Brasília)

Local: Estádio Cidade da Educação, em Doha, no Catar

Onde assistir: Globo, SporTV, GloboPlay, portal GE, FIFA+ e Canal do Casimiro

Onde vai ser o jogo do Brasil nas quartas?

Brasil e Croácia vão jogar as quartas de final no Estádio Cidade da Educação, em Doha, na próxima sexta-feira ao meio dia (horário de Brasília).

O estádio recebeu seis partidas da fase de grupos, uma nas oitavas e agora o jogo do Brasil para encerrar o seu ciclo na competição da FIFA.

A fachada do espaço tem triângulos que formam padrões geométricos semelhantes à diamantes, que mudam de cor diante do movimento do sol. O design também representa qualidade, durabilidade e resiliência.

🏟 Education City Stadium 🗓 6 group stage & 2 knockout stage matches 🧠 A vibrant centre of knowledge, stadium located amid several leading universities pic.twitter.com/bI1RGr5c7O — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Caminho do Brasil até a final da Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já sabe qual é o caminho que terá de pegar se quiser chegar até a grande final da Copa do Mundo no Catar.

Nas oitavas de final o Brasil passou tranquilamente pela Coreia do Sul. Já nas quartas vai esbarrar com a Croácia. Se ganhar o jogo, aí terá pela frente o vencedor entre Argentina e Holanda na semifinal.

O clássico sul-americano é possível de acontecer nas semis do Mundial, o que deixaria os torcedores atônitos, principalmente os que poderão presenciar direto do Catar.

A grande final entre as duas seleções será disputada em 18 de dezembro, no Estádio Lusail, no Catar, com início ao meio dia, horário de Brasília.

Oitavas de final: Coreia do Sul

Quartas de final: Croácia

Semifinal: Argentina ou Holanda

Final: França, Inglaterra, Espanha, Portugal, Suíça ou Marrocos

