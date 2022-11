Guia completo de onde assistir a Copa do Mundo do Catar 2022

Guia completo de onde assistir a Copa do Mundo do Catar 2022

A Copa do Mundo da FIFA, o maior evento de futebol do planeta, vai começar em 20 de novembro, a partir das 13h (Horário de Brasília) no Catar com o duelo entre Catar e Equador. Mas onde assistir a Copa do Mundo pela televisão ou pelo celular? Como assistir de graça? Confira o guia completo que o portal DCI preparou a seguir.

Onde assistir Copa do Mundo na TV?

Os jogos da Copa do Mundo do Catar serão transmitidos ao vivo na Globo, pela TV aberta, e nos canais Sportv, disponíveis somente na TV paga o dia todo.

A Rede Globo é a dona dos direitos de transmissão do Mundial da FIFA. Isso significa que ela é a única que pode passar os confrontos na TV aberta. A emissora carioca vai transmitir os 64 jogos ao vivo por todos os estados do Brasil de graça.

Serão 16 equipes cobrindo a Seleção Brasileira e as outras trinta e uma equipes na disputa pelo troféu. Além dos jogos, a Globo também vai trazer entradas ao vivo durante a programação, quadros e novos programas. Nos jogos do Brasil, o torcedor vai ter Galvão Bueno na narração ao lado de Ana Thaís, Júnior e Roque Junior.

+ COMO VAI SER A ABERTURA DA COPA?

Vem muito aí ✨ Falta pouco pra esse time trazer todas as novidades da Copa diretamente pra você ⚽ #GloboNaCopa 📸: João Miguel Júnior pic.twitter.com/UCBd37uoqt — TV Globo 📺 (@tvglobo) November 14, 2022

Se você é o tipo de torcedor que prefere assistir tudo na TV fechada, fique tranquilo. Os três canais Sportv, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura como o DirecTV GO, Sky, Claro, Vivo e a Oi.

Os três canais (Sportv, Sportv 2 e Sportv 3) vão transmitir os 64 jogos, com mais de 300 horas de cobertura do evento ao vivo em 4K. Figurinhas novas também vão pintar na programação do canal como Magno Navarro e Igor Rodrigues no 'Tá na Copa', além do ex-jogador Aloísio Chulapa.

Já Tiago Leifert teve o seu retorno confirmado para a Globo, com transmissões no canal SporTV 2 e também no GloboPlay ao lado do técnico Lisca, Fernanda Colombo e Thomaz Freitas.

Onde assistir jogos da Copa do Mundo online?

A Copa do Mundo também está disponível para torcedores que gostam de acompanhar tudo no celular. A plataforma de streaming GloboPlay, da Rede Globo, e o canal do Casimiro no Youtube Twitch serão os responsáveis.

A Globo também confirmou a presença no digital. Através do GloboPlay, todos os jogos na Globo serão retransmitidos para aqueles que também não são assinantes. Isso significa que não é preciso ser assinante para assistir aos jogos. É só acessar www.globoplay.globo.com ou o aplicativo e criar uma conta Globo de maneira gratuita.

Dá para acompanhar o GloboPlay no aplicativo pelo celular, tablet, computador e smartv, se o aparelho for compatível. Pode acessar também pelo navegador do dispositivo.

Para quem gosta, também dá para assistir pelo menos um jogo por dia no canal do Casimiro no Youtube e também na Twitch, plataforma de vídeos gratuita. Não é preciso pagar nada para ver.

Quando começa a Copa do Mundo no Catar?

A Copa do Mundo tem início em 20 de novembro, domingo, com o confronto entre Catar e Equador na primeira rodada do grupo A na primeira fase. A disputa vai ser no Estádio Al Bayt, capacidade para 60 mil torcedores.

Como manda a tradição, sempre a seleção da casa é quem abre a Copa do Mundo. Estão no grupo A as equipes de Holanda, Senegal, Catar e Equador.

A Copa será disputada em oito estádios no Catar: Estádio 974, Lusail Stadium, Estádio Khalifa International, Estádio Cidade Educação, Al Thumama Stadium, Al Janoub Stadium, Estádio Al Bayt e Estádio Ahmad bin Ali. Os espaços receberão os jogos desde a fase de grupos até a grande final.

A final está marcada para 18 de dezembro, domingo, entre os dois vencedores das semifinais. O palco do confronto será o Estádio Lusail, o maior da Copa, com capacidade para 80 mil torcedores. Ainda não há informações sobre a cerimônia de encerramento do evento.

Leia também:

Tabela com as convocações das 32 seleções para a Copa do Mundo do Catar

Impedimento na Copa do Mundo 2022: o que diz regulamento