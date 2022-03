Qual canal vai passar o jogo do Brasil hoje ao vivo e horário (29/03)

Saiba onde assistir e o horário do jogo do Brasil hoje. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo / CBF

Bolívia e Brasil se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 20h30 (horário de Brasília), pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, no Estádio Hernando Siles, em La Paz. A seguir, saiba todos os detalhes da transmissão e qual canal vai passar o jogo do Brasil hoje

A seleção brasileira já está classificada para o Mundial da FIFA, enquanto os bolivianos não tem mais chances de classificação.

Qual canal vai passar o jogo do Brasil hoje?

O jogo da Bolívia e Brasil hoje vai passar no canal Globo e SporTV, a partir das 20h30, no horário de Brasília.

A Globo vai passar o jogo desta terça-feira ao vivo e de graça para todo o Brasil com narração de Galvão Bueno, comentários de Júnior e Roger Flores.

Outra opção para acompanhar a partida das Eliminatórias é através do SporTV, disponível para todos os estados do país em operadoras por assinatura, com Luiz Carlos Jr. Ledio Carmona e Ricardinho.

A arbitragem da partida vai ser de Eber Aquino, do Paraguai, com assistência de Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar. Já o VAR é de Leodan Gonzáles, do Uruguai.

Escalação do jogo do Bolívia x Brasil hoje

Provável Bolívia: Guillermo Viscarra; Quinteros, Carrasco, José Sagredo, Gabriel Villamil, Villarroel, González, Roberto Fernández; Ramiro Vaca, Henry e Marcelo Moreno

Provável Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miltão, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Coutinho, Richarlison e Antony

A equipe da Bolívia não tem mais chances de classificação no Mundial da FIFA. Em nono lugar com 15 pontos, a seleção contabiliza quatro vitórias, três empates e dez derrotas nas Eliminatórias. A diferença com o atual quinto colocado é de seis pontos, ou seja, torna-se impossível de lutar até mesmo pela repescagem.

Enquanto isso, o Brasil também já está classificado para a Copa do Mundo do Catar em 2022. A seleção brasileira foi a primeira a conquistar o seu espaço no Mundial da FIFA e em primeiro lugar, onde permanece até hoje na tabela de classificação com 42 pontos. Cumprindo tabela hoje, tem a oportunidade de fechar com saldo positivo e a vantagem aos demais.

O último jogo entre Brasil e Bolívia foi realizado em 9 de outubro de 2020, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo na temporada atual.

Por 5 x 0, a Seleção Brasileira venceu facilmente o seu rival com gols de Coutinho, dois de Roberto Firmino, Marquinhos e contra de Carrasco.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os time

Por que Neymar não vai jogar hoje?

No jogo contra o Chile, Neymar tomou cartão amarelo e por isso cumpre suspensão no jogo desta terça-feira, contra a Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

O atacante do PSG estava pendurado e, com o cartão amarelo, vai desfalcar a seleção de Tite. Outro que também não vai jogar é Vinícius Junior, jogador do Real Madrid.

Este é o quarto cartão amarelo de Neymar nas Eliminatórias, de acordo com dados do portal GE.

