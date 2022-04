Qual canal vai passar o jogo do Santos hoje na Sul-Americana? (05/04)

Nesta terça-feira, Banfield e Santos se enfrentam às 19h15 (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Copa Sul-Americana de 2022, no Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires. Dessa maneira, saiba todas as informações de qual canal vai passar o jogo do Santos hoje.

Estão no grupo C as equipes de Santos, Universidad Católica do Equador, Unión La Calera e Banfield.

Data, horário e local do jogo da Sul-Americana

Banfield x Santos tem início a partir das 19h15, pelo horário de Brasília, nesta terça-feira em 5 de abril de 2022, pela primeira rodada da fase de grupos na Copa Sul-Americana.

O Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires, na Argentina, será a casa do confronto de hoje na competição internacional. Com a capacidade de aproximadamente 35 mil torcedores, o local deve estar com as arquibancadas cheias de torcedores para prestigiar a estreia do elenco.

A transmissão do jogo vai começar no Brasil às sete e quinze da noite, enquanto na Argentina o horário é o mesmo, já que não existe diferença entre Brasília e Buenos Aires.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Florencio Sola, em Buenos Aires – Argentina

Qual canal vai passar o jogo do Santos hoje

O jogo do Banfield e Santos hoje vai passar ao vivo na CONMEBOL TV, a partir das 19h15 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol TV, da entidade de futebol, é quem vai transmitir o jogo. A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Provável escalação do jogo do Banfield x Santos hoje

Escalação do Banfield: Bologna, Abecasis, Maciel, Lollo, Quinteros, Romero, Domingo, Galoppo, Urzi, Cruz e Álvarez

Escalação do Santos: João Paulo, Auro, Kaiky, Eduardo Bauermann, Lucas Pires, Vinicius, Camacho, Lucas Barbosa, Ricardo Goulart, Lucas Braga e Marcos

Mesmo sem desempenhar um grande futebol nos gramados do Campeonato Argentino, o Banfield chega para disputar a primeira fase da Sul-Americana nesta terça-feira com confiança. Integrando o grupo C, tem pela frente desafios que podem impedir o clube de realizar o sonho do troféu ao fim da temporada. Porém, o time titular de hoje deve contar com os principais atletas em campo, seja como for.

Enquanto isso, o Santos também busca um crescimento na temporada depois de quase ser rebaixado no Paulistão pelo segundo ano seguido, além de não disputar o mata-mata. Agora, terá a oportunidade de mostrar o seu melhor futebol, concentrando-se para enfrentar um grande time argentino e, quem sabe assim, estrear com vitória.

As equipes de Banfield e Santos vão se enfrentar pela primeira vez na história do futebol sul-americano nesta terça-feira. Ou seja, em nenhum outro momento da história os elencos disputaram dentro de campo, seja na Libertadores, Copa Sul-Americana ou até amistoso.

Assista no vídeo a seguir os momentos do último jogo do Santos.

