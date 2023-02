Resende e Flamengo disputam a sétima rodada do Campeonato Carioca na tarde deste sábado em Volta Redonda

Qual canal vai passar Resende x Flamengo hoje no Carioca 2023

Qual canal vai passar Resende x Flamengo hoje no Carioca 2023

O Flamengo é o primeiro colocado da Taça Guanabara e volta a jogar neste sábado, 17 de fevereiro, diante do Resende pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida começa às 16 horas de Brasil e terá transmissão ao vivo na TV aberta.

Gabigol entra para o top 10 de maiores artilheiros do Flamengo

Quando o Flamengo joga contra o Resende?

Vale a pena anotar que o jogo do Rubro-Negro no Campeonato Carioca começa no sábado, 18 de fevereiro. Isso significa que a partida começa às 16h, quatro da tarde, no horário de Brasília.

Para os fãs que estão nos estados de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul começa às 15h, no horário local.

O Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será o palco do embate neste sábado, pela rodada do Campeonato Carioca. O espaço tem capacidade para receber 18 mil torcedores.

Enquanto o Rubro-Negro se mantém na liderança, o Resende é o penúltima na tabela com quatro pontos.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Resende hoje terá transmissão na BAND, BandSports e site da BAND, às 16h, horário de Brasília, para todos os estados do Brasil ao vivo.

Canal de TV: na TV aberta, a BAND transmite a partida neste sábado para todo o Brasil de graça. Já o canal BandSports exibirá somente para operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo.

Transmissão online: a única possibilidade para acompanhar a partida do Campeonato Carioca neste sábado vai ser no site da BAND (www.band.uol.com.br), disponível de graça. O torcedor só precisa acessar o portal, clicar na opção "ao vivo" e escolher o ícone da emissora.

Blog ao vivo: ainda dá para acompanhar também os lances da partida nas redes sociais dos times, tanto no Twitter como no Instagram ou Facebook.

LEIA TAMBÉM: Quantos Mundiais o Flamengo tem?

Últimos jogos do Flamengo no Carioca 2023

Exclusivamente, as últimas vezes que as equipes se enfrentaram foram no Campeonato Carioca, mas em anos diferentes.

O jogo aconteceu 15 vezes na história do futebol carioca, com 11 vitórias ao Rubro-Negro, dois empates e duas vitórias ao Resende. Os dados são do portal O Gol.

27 de fevereiro, 2022: Flamengo 2 x 2 Resende

19 de março, 2021: Rubro-Negro 4 x 1 Resende

03 de fevereiro, 2020: Resende 1 x 3 Flamengo

23 de janeiro, 2019: Resende 1 x 1 Rubro-Negro

Palpites Resende x Flamengo

Não há dúvidas do favoritismo do Flamengo no confronto deste sábado. O líder enfrenta o penúltimo colocado na tabela de classificação.

Palpites para o jogo são 2 a 0 para o Rubro-Negro, ou quem sabe 3 a 0 para a equipe. Melhor campanha da temporada, o fator fora de casa não deve interferir.

Além disso, o Resende não vence em quatro rodadas seguidas. Mesmo em casa, deve ter trabalho para faturar os três pontos em cima do Rubro-Negro.

Escalações

Provável escalação do jogo do Resende hoje: Victor Brasil; Medina, Hiago, Rayne, Caxambu; Dener, Khevin Fraga, Stefano Moretti, Geovani; Igor Bolt e Bismarck.

Provável escalação do jogo do Fla hoje: Santos; Varela, David Luiz, Fabrício, Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Gerson; Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

Leia também:

Classificação do Campeonato Carioca 2023: veja a tabela após a 8ª rodada