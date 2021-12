Confira as principais informações sobre a nova temporada do Mineiro. Foto: Reprodução / Pedro Souza / Atlético

Em 2021, o Atlético Mineiro foi o grande protagonista do futebol brasileiro ao conquistar três títulos, incluindo o do Campeonato Mineiro, Agora, na nova temporada, vem buscar mais uma vez o destaque e quem sabe outro título da competição estadual. Confira quando tem início o Campeonato Mineiro em 2022, as principais datas e onde assistir ao vivo as partidas.

Quando vai começar o Campeonato Mineiro 2022?

O Campeonato Mineiro 2022 vai dar o pontapé inicial em 26 de fevereiro, quarta-feira, com seis jogos acontecendo durante a primeira rodada da primeira fase. O horário ainda será definido pela Federação Mineira de Futebol, a FMF.

É importante ressaltar que doze equipes vão competir na primeira divisão, onde apenas os quatro primeiros avançam para a fase eliminatória em busca do troféu mais valioso do estado de Minas Gerais.

Quais times disputam o Campeonato Mineiro em 2022?

Doze times do estado de Minas Gerais disputam o Campeonato Mineiro. São eles América-MG, Atlético-MG, Athletic Club, Caldense, Cruzeiro, Democrata GV, Patrocinense, Pouso Alegre, Tombense, URT, Uberlândia e Villa Nova.

Os selecionados integram a primeira divisão, ou Módulo I, do Campeonato Estadual de Minas Gerais após conquistaram o seu espaço ao subirem da segunda divisão até alcançarem a elite do futebol mineiro.

Jogos da primeira rodada do Mineiro

Seis confrontos serão realizados durante a primeira rodada na fase inicial. O Atlético Mineiro, atual campeão do torneio, enfrentará o Villa Nova fora de casa, em Nova Lima.

Já o Cruzeiro recebe o URT no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Por fim, o América visita o Caldense em Poços de Caldas, no interior do estado.

O clássico entre Cruzeiro e Galo, no entanto, vai acontecer apenas na nona rodada, domingo em 06 de março.

1ª rodada – Quarta-feira, 26/01

Caldense x América-MG – Estádio Ronaldo Junqueira “Ronaldão”, em Poços de Caldas

Uberlândia x Athletic – Parque do Sabiá, em Uberlândia

Villa Nova x Atlético-MG – Castor Cifuentes, em Nova Lima

Cruzeiro x URT – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Democrata GV x Patrocinense – Estádio José Mammoud Abbas, em Governador Valadares

Tombense x Pouso Alegre – Estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos

Entenda o Campeonato Mineiro

Dividido em duas fases, o Campeonato Mineiro promete grandes emoções aos torcedores. A primeira etapa é a principal, onde as doze equipes disputam em sistema de pontos corridos a classificação até a próxima fase.

Por onze rodadas na temporada, cada vitória vale 3 pontos, o empate 1 e a derrota nenhum. Ao fim da primeira etapa, os quatro primeiro clubes na tabela avançam para disputar as semifinais do Campeonato Mineiro, com jogos de ida e volta.

A semifinal mantém o seguinte formato em jogos de ida e volta:

4º colocado x 1º colocado

3º colocado x 2 º colocado

Os vencedores das semifinais avançam para a final onde, em partida única, descobriremos o grande campeão do Campeonato Mineiro em 2022.

Porém, os times que ficaram do 5º até o 8º lugar na tabela de classificação disputam o Troféu Inconfidência, mantendo o mesmo modelo de competição com as semifinais, em dois jogos, e a final em partida única.

Onde assistir ao Campeonato Mineiro em 2022?

Os canais Globo, na TV aberta, e o SporTV, disponível em emissoras por assinatura, serão os responsáveis por transmitirem todos os confrontos do Campeonato Mineiro em 2022.

Além disso, o Premiere, serviço de streaming em canais, também vai passar todos os jogos para os assinantes do serviço tanto no site oficial, pela televisão através de emissoras por assinatura ou no aplicativo disponível em Android ou iOS.

