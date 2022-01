Quando vai ser a convocação da Seleção Brasileira em 2022

Brasil já está classificado para a Copa do Mundo do Catar; competição vai acontecer em novembro deste ano

Já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil ainda tem pela frente quatro rodadas das Eliminatórias em 2022 para cumprir tabela. O técnico Tite já tem data marcada para divulgar a sua convocação de jogadores para os compromissos de janeiro e fevereiro, seguindo as normas da CBF. Dessa maneira, saiba quando vai ser a próxima convocação da Seleção Brasileira em 2022.

Que dia sai a convocação da Seleção Brasileira em 2022?

A CBF anunciou a data em que a próxima lista do técnico Tite saíra. Trata-se de quinta-feira, 13 de janeiro de 2022, com transmissão exclusiva da CBF TV, através do Youtube, a partir das 11h (horário de Brasília).

O mistério fica para a presença de jogadores como Vinícius Junior, do Real Madrid, Philippe Coutinho, agora do Aston Villa, e Neymar, que se recupera de lesão neste momento. A lista deve contar com 23 nomes com representantes do futebol nacional e internacional.

Na última convocação, Tite surpreendeu e chamou Coutinho, Roberto Firmino, do Liverpool, e Matheus Cunha, do Atlético de Madrid. Do Brasileirão, a presença do goleiro Gabriel Chapecó, do Grêmio, também despertou atenções dos torcedores.

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

O Brasil tem pela frente dois jogos no final de janeiro e o começo de fevereiro, válidos pela 15ª e 16ª rodada respectivamente. No entanto, mesmo com a vaga confirmada no Mundial do Catar, ainda faltam quatro rodadas para terminar as Eliminatórias Sul-Americanas.

A convocação do próximo dia 13 serve para o confronto diante do Equador e Paraguai entre 27 de janeiro e 1º de fevereiro, sendo um fora e outro em casa.

Décima quinta rodada das Eliminatórias (Quinta-feira, 27/01)

Equador x Brasil – Estádio Casa Blanca, às 18h

Décima sexta rodada das Eliminatórias (Terça-feira, 01/02)

Brasil x Paraguai – Estádio do Mineirão, às 21h30

Décima sétima rodada das Eliminatórias (Quinta-feira, 24/03)

Brasil x Chile – Sem local e horário definido

Décima oitava rodada das Eliminatórias (Terça-feira, 29/03)

Bolívia x Brasil – Sem local e horário definido

Neymar vai se convocado para a Seleção Brasileira?

A presença de Neymar nos jogos de janeiro e fevereiro na Seleção Brasileira ainda é uma incógnita. Isso porque o craque do PSG se recupera de uma lesão no tornozelo, sofrida em novembro do ano passado em partida do Campeonato Francês.

Após curtir as férias no Brasil, o jogador retornou para Paris onde dará continuidade ao tratamento. A última nota divulgada pelo clube francês informou que Neymar segue os cuidados médicos e que deve retornar em 3 semanas, isto é, na data do primeiro jogo do Brasil.

Por isso, restam dúvidas se Tite deve convocar ou não Neymar para jogar nos dois jogos. A seguir, confira o pronunciamento do PSG sobre o estado do atleta.

“– Neymar Jr continua seus cuidados com membros da equipe médica e de performance do Paris Saint-Germain. Seu retorno aos treinos ainda é esperado em cerca de 3 semanas”.

