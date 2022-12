Quando começa a Copinha 2023? Data do torneio de futebol de base

Organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF), a Copa São Paulo de Futebol Júnior é a maior vitrine para garotos que sonham em jogador futebol de maneira profissional. Saiba quando começa a Copinha 2023 e todos os detalhes do torneio de base.

Quando vai começar a Copinha 2023?

A Copinha vai começar em 02 de janeiro de 2023, segunda-feira, com a primeira rodada da fase de grupos na edição.

O duelo entre Penapolense e Capivariano, no grupo 10, será o primeiro embate a ser realizado na edição da Copinha em 2023, diretamente de Penápolis, às 12h45 (Horário de Brasília).

Todas as 128 equipes foram divididas em 32 grupos através do sorteio da Federação Paulista de Futebol em novembro. Para jogar a Copinha o jovem deve ter entre 15 e 21 anos, nascidos entre 2002 até 2007.

Na temporada passada, o Palmeiras venceu o Santos na final com a presença de Endrick, novo jogador do Real Madrid. Porém, atletas como Gabriel Jesus, Jô, Kaká e Fred, do Fluminense, também começaram no futebol diretamente da Copinha.

+ CONFIRA TODOS OS GRUPOS DA COPINHA 2023 E A TABELA

Quais são os critérios de desempate da Copinha?

Na primeira fase, onde as equipes foram divididas em grupos de quatro, pode acontecer de duas ou três equipes empatarem na pontuação.

Neste caso, a FPF preparou sete critério de desempate em seu regulamento. O primeiro deles é o maior número de vitórias, ou seja, o time em questão que obter mais vitórias na primeira fase leva a melhor.

Seguindo a ordem do regulamento da FPF, os critérios de desempate da Copinha são:

a) Maior número de vitórias;

b) Maior saldo de gols;

c) Maior número de gols marcados;

d) Menor número de cartões vermelhos;

e) Menor número de cartões amarelos;

f) Confronto direto (somente no empate entre dois clubes);

g) Sorteio público na sede da FPF

Onde assistir os jogos da Copinha?

Os jogos da Copinha serão transmitidos na Rede Vida e SporTV, além do Paulistão Play, FPF TV e no Youtube de graça para todo o público.

Na TV aberta, os confrontos serão transmitidos pela Rede Vida em todos os estados, com atenção principal para grandes clubes como Corinthians, Internacional, São Paulo e Flamengo.

Já em operadoras de TV por assinatura, o SporTV vai exibir quase 50 jogos da primeira fase, disponível apenas para assinantes da Sky, DirecTV GO, Claro, Oi e a Vivo. Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma de streaming.

Outra opção é curtir de graça no canal do Paulistão no Youtube, na FPF TV pelo Eleven Sports e no Paulistão Play.

A Globo só vai exibir a final da Copinha em 25 de janeiro, quarta-feira, para todo o estado de graça.

Como funciona a Copinha?

A Copinha, ou Copa São Paulo de Futebol Júnior, é um torneio de futebol de base que reúne 128 equipes dos mais diferentes estados do Brasil no mês de janeiro. Os atletas devem ter entre 15 até 21 anos. Cada grupo joga em uma cidade-sede determinada por sorteio da FPF.

A primeira fase é disputada em pontos corridos por três rodadas. Os dois primeiros de cada grupo avançam para a terceira fase, onde o líder do grupo A joga contra o segundo colocado da chave B, o segundo do grupo A com o primeiro do grupo B e assim sucessivamente.

Depois vem a segunda fase, as oitavas de final, quartas, semifinal e a final. Todas as fases do mata-mata na Copinha são jogados em partida única, onde em caso de empate a disputa de pênaltis define quem avança.

A final está marcada para o dia 25 de janeiro de 2023.

