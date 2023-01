Quantas Supercopa do Brasil o Flamengo tem?

A Supercopa do Brasil reúne os atuais campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro em partida única pelo título da temporada. O Flamengo é quem mais disputou o torneio: quatro vezes, ficando de fora em apenas uma edição. Saiba quantos títulos da Supercopa o Rubro-Negro tem como foram as conquistas.

Flamengo tem duas taças da Supercopa do Brasil

O Flamengo é o maior campeão da Supercopa do Brasil com dois títulos conquistados em cinco edições realizadas no torneio. A equipe rubro-negra venceu a edição de 2020 e 2021 depois de vencer Athletico PR e Palmeiras respectivamente na decisão da competição. Em ocasiões diferentes, a torcida fez questão de comemorar muito as taças.

Relembre como foi a disputa entre os dois anos.

Título em 2020 contra Athletico PR

O ano de 2020 foi especial para o Flamengo. Sob o comando do técnico português Jorge Jesus, o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca.

O time carioca chegou para disputar a Supercopa do Brasil como representante do Brasileirão. Do outro lado, o Athletico Paranaense venceu a Copa do Brasil.

A decisão foi disputada em 16 de fevereiro. O Flamengo foi superior durante toda a partida, abrindo o placar com Bruno Henrique aos 14 minutos e depois Gabriel Barbosa aos 29. No segundo tempo, Arrascaeta ampliou e fechou o resultado em 3 a 0 para consagrar a primeira vitória na Supercopa do Brasil do Flamengo.

Relembre como foi a disputa com o Furacão.



2021 vitória contra Palmeiras

Em 2021, o Flamengo chegou para jogar a Supercopa do Brasil sob o comando de Rogério Ceni após o português Jorge Jesus retornar para o seu país.

Naquele ano, o Rubro-Negro venceu o Campeonato Brasileiro e disputou a final da Libertadores contra o Palmeiras, mas perdeu. Ganhou também o Campeonato Carioca na temporada.

Em 11 de abril, Flamengo e Palmeiras chegaram para jogar a final da Supercopa do Brasil no Mané Garrincha, em Brasília. Raphael Veiga abriu o placar com 1 minuto de jogo no primeiro tempo, mas Gabigol deixou tudo igual aos 22. Arrasacaeta ainda teve tempo de ampliar para o grupo carioca.

Já Raphael Veiga, de pênalti, deixou tudo igual nos acréscimos. Na disputa de pênaltis o Flamengo levou a melhor pelo resultado de 6 a 5.

Confira como foi a segunda conquista do Flamengo.



Quantas finais da Supercopa do Brasil do Mengão disputou?

Além de ser o maior campeão do torneio, o Flamengo é também quem mais disputou a Supercopa. Em cinco edições realizadas, jogou quatro vezes. O elenco carioca só ficou de fora na primeira edição, em 1990.

Em 1991, chegou para disputar depois de ganhar a Copa do Brasil. Porém, foi derrotado pelo Corinthians na partida em 1 a 0.

Já nos anos de 2020 e 2021 conquistou os títulos ganhando do Athletico PR e depois Palmeiras respectivamente.

Em 2022, o elenco do Rio de Janeiro novamente chegou para disputar a Supercopa do Brasil por ser o vice-campeão brasileiro, já que o Atlético Mineiro foi vencedor da Copa do Brasil e Brasileirão no mesmo ano. Nos pênaltis, o Galo foi o grande vencedor.

