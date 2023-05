Quantos anos tem Vini Júnior, craque do Real Madrid?

Com status de ídolo e bom desempenho dentro de campo, o brasileiro Vinicius Junior, também chamado de Vini Junior, veste a camisa do Real Madrid desde 2018, quando transferiu-se do Flamengo assim que completou a maioridade. Saiba quantos anos tem Vini hoje e quais são as suas conquistas no clube.

Vini Júnior tem quantos anos?

O brasileiro Vini Júnior tem 22 anos. Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, começou a carreira nas categorias de base do Flamengo. Vini ganhou oportunidade no time titular do Rubro-Negro e, com seu bom futebol, logo chamou a atenção da Europa.

O jogador foi contratado pelo Real Madrid quando tinha 17 anos, mas como manda a regra, só poderia viajar para a Espanha e vestir a camisa quando maior de idade. Por isso, ficou no Flamengo até completar 18 anos e, assim que se tornou maior de idade foi para a Europa.

A negociação, de acordo com o portal Lance, ficou em 45 milhões de euros para os espanhóis. Esta é a maior do Flamengo em toda a história. Hoje, Vini Júnior é o principal jogador de ataque do Real Madrid.Desde que entrou em campo pela primeira vez ele soma 224 partidas e 59 gols marcados, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Vinicius Júnior estreou com a camisa do Real Madrid em 29 de setembro de 2018, no Estádio Santiago Bernabéu, em clássico contra o Atlético de Madrid.

O treinador Julen Lopetegui tirou o brasileiro do banco de reservas aos 43 minutos do segundo tempo. No fim do jogo, o empate em zero a zero deixou ambas as torcidas sem comemorações, mas o pouco tempo dentro de campo deu à Vini Júnior a possibilidade de mostrar o seu bom futebol e o trabalho.

Ao fim do jogo, Vini agradeceu o treinador e falou sobre realizar o sonho de vestir a camisa do clube merengue.

“Desde pequeno sonhava em jogar no Real Madrid, na melhor equipe do mundo. Estou muito grato por todo o apoio dos adeptos. É um dia que vai ficar para sempre na minha memória. Não tenho palavras para descrever este momento. Merecemos ganhar mas infelizmente falhámos na finalização. Conseguimos ter o domínio do jogo, mas temos de pensar já na Champions League”.

Além de ser o número 1 da torcida do Real Madrid, Vini Júnior é também o favorito do presidente do clube, o lendário Florentino Pérez.

Em qualquer oportunidade de defender o brasileiro ou exalta-lo, Florentino o faz nas entrevistas. Em junho de 2022, em entrevista ao programa espanhol de televisão ‘El Chiringuito’, o presidente garantiu que Vini Júnior não sairia do Real Madrid e que não serie vendido. Florentino também fez questão de falar que o brasileiro será o Bola de Ouro no futuro.

Em 21 de maio de 2023, Vini foi vítima de ataques racistas por parte da torcida do Valencia, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O presidente do Real Madrid reuniu-se com o jogador brasileiro e prometeu tomar medidas drásticas.

O presidente do @realmadridpt se reuniu com @ViniJr para mostrar apoio e carinho, para informá-lo de que todas as medidas que estão sendo tomadas em sua defesa e para confirmar que o clube irá até as últimas consequências diante de uma situação de ódio tão repugnante. #RealMadrid pic.twitter.com/rAzZaDOlAO — Real Madrid C.F. 🇧🇷🇵🇹 (@realmadridpt) May 22, 2023

Leia também:

Inter e Manchester City estão na final da Champions League 2023