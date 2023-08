Quantas rodadas faltam para acabar o Brasileirão Série B de 2023?

Quatro times sobem para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro

A temporada 2023 do Brasileirão Série B é considerada uma das mais acirradas dos últimos tempos porque não há favoritos, diferentes equipes brigam pelo tão sonhado acesso para a elite do futebol. Saiba quantas rodadas faltam para acabar o campeonato e como está a classificação.

Faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão Série B?

Com 21 rodadas já disputadas, faltam 17 rodadas para acabar o Brasileirão Série B em 2023.

Idealizado em 1971 pela CBF, a Série B do Campeonato Brasileiro tem como principal função determina quais equipes sobem para a primeira divisão e quais vão para a terceira. São 38 rodadas em dois turnos, com 19 cada em pontos corridos onde cada vitória garante três pontos e o empate um para ambos.

Este ano, jogam o Brasileirão Série B as equipes de: ABC, Atlético Goianiense, Avaí, Botafogo de SP, Ceará, Chapecoense, CRB, Criciúma, Guarani, Ituano, Juventude, Londrina, Mirassol, Novorizontino, Ponte Preta, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense, Vila Nova e Vitória.

O Brasileirão Série B começou em 14 de abril, sexta-feira, com o duelo entre Guarani e Avaí. Diferente de outras edições não há favoritos na briga pelo acesso, com destaque para Vitória, Sport, Novorizontino, Criciúma, Juventude, Guarani, Vila Nova e Mirassol.

Em cada nova rodada a classificação é atualizada, consequentemente novos clubes assumem o G4, com equilíbrio entre as rodadas.

Quantos pontos são necessários para subir para a Série A?

Não há uma matemática exata para saber quantos pontos são necessários para o time subir à Série A do Campeonato Brasileiro já que cada temporada apresenta números diferentes. No entanto, dá para dizer que se o clube atinge mais de 60 pontos ele consegue atingir o seu objetivo.

Em 2022, o Cruzeiro venceu a Série B ao marcar 72 pontos depois de 38 rodadas. O Grêmio, em segundo lugar, ficou com 68, o Bahia com 62 e o Vasco com os mesmos 62 conseguiu embarcar para a primeira divisão, desbancando o Sampaio Corrêa, Ituano e Sport de uma vez.

Na temporada 2021 o mesmo cenário. O Botafogo ficou em primeiro com 70 pontos, o Goiás com 68 em segundo lugar e o Coritiba e Avaí com 64 em terceiro e quarto respectivamente.

Classificação da Série B do Brasileirão

Vinte equipes jogam o Brasileirão Série B em 38 rodadas. Os quatro primeiros da tabela vão para a primeira divisão enquanto os quatro últimos caem para a terceira divisão.

1 Vitória - 41 pontos

2 Sport - 41 pontos

3 Novorizontino - 39 pontos

4 Criciúma - 38 pontos

5 Juventude - 36 pontos

6 Guarani - 36 pontos

7 Vila Nova - 35 pontos

8 Mirassol - 35 pontos

9 Botafogo SP - 31 pontos

10 Ceará - 30 pontos

11 Atlético GO - 28 pontos

12 CRB - 27 pontos

13 Ituano - 24 pontos

14 Ponte Preta - 23 pontos

15 Sampaio Corrêa - 22 pontos

16 Tombense - 19 pontos

17 Chapecoense - 19 pontos

18 Avaí - 18 pontos

19 Londrina - 16 pontos

20 ABC - 13 pontos

