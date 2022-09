Que canal vai passar jogo do São Paulo x Atlético GO ao vivo na TV (8/9)

Que canal vai passar jogo do São Paulo x Atlético GO ao vivo na TV (8/9)

Quem vai se classificar para a final da Sul-Americana, São Paulo ou Atlético GO? Pela partida de volta na semifinal, as equipes se enfrentam na noite desta quinta-feira, 8 de setembro, a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, a casa do tricolor. Mas em que canal vai passar jogo do São Paulo hoje?

O Atlético Goianiense só precisa de um empate para se classificar até a final da competição.

O jogo do São Paulo hoje vai passar na Conmebol TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), diretamente do Estádio do Morumbi, na capital paulista.

Para a infelicidade do torcedor, a partida entre São Paulo e Atlético Goianiense não vai passar em nenhum canal da TV aberta. A única maneira de acompanhar o embate da Sul-Americana vai ser na Conmebol TV, disponível entre as operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro/NET e DirecTV GO.

O torcedor pode adquirir o pacote de canais por valor extra na mensalidade em R$ 29,90 ou R$ 33,90, dependendo da operadora de TV por assinatura.

Para assistir online, os serviços de streaming Now, DirecTV GO e Sky Play retransmitem as imagens do canal em sua plataforma no aplicativo para celular, tablet e computador, sem que o torcedor precise pagar nada por isso.

São Paulo x Atlético GO

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Dario Herrera

VAR: Leodan Gonzalez

Rodada: Partida de volta na semifinal

Que canal vai passar jogo do São Paulo hoje: Conmebol TV

Último jogo de São Paulo x Atlético GO na Sul-Americana

A primeira partida da semifinal entre Atlético Goianiense e São Paulo na Copa Sul-Americana aconteceu no dia 1º de setembro, quinta-feira, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Em casa, o Dragão se sentiu à vontade para buscar o ataque, e assim o fez. Com apenas 11 minutos, o meia Jorgino abriu o placar para o Atlético. Luciano, aos 23 do primeiro tempo, respondeu para deixar tudo igual na partida. Seguindo para o intervalo, tudo permaneceu igual, com a exceção da expulsão de Igor Gomes aos 40 minutos.

Foi no segundo tempo que o Atlético reagiu. Shaylon, ex-jogador do Tricolor, virou o placar em favor dos anfitriões com apenas 11 minutos. Já Leo Pereira fechou o placar em 3 x 1, com 33 minutos de jogo.

Confira os melhores momentos da primeira partida na semifinal.

Prováveis escalações de São Paulo x Atlético GO

Além de Igor Gomes, que foi expulso na última partida da semifinal, Rogério Ceni não poderá ter Arboleda, Nikão, Caio, Moreira e André, por lesões.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves; Diego Costa, Miranda, Léo Pele, Reinaldo; Igor Vinicius, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor, Patrick; Luciano e Calleri.

O técnico Eduardo Baptista não pode contar com o goleiro Ronaldo, se recuperando de lesão.

Provável escalação do Atlético GO: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus, Jefferson; Edson, Baralhas, Marlon Freitas Freitas e Jorginho; Wellington Rato e Churín.

Quando vai ser a final da Copa Sul-americana de 2022?

A final da Copa Sul-Americana está agendada para 1º de outubro de 2022, sábado, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina.

Inicialmente, a partida seria realizada no Mané Garrincha, em Brasília, após vencer a disputa realizada pela Conmebol entre concorrentes. No entanto, como as eleições no Brasil acontecerão no dia seguinte, a entidade sul-americana optou por transferir para a Argentina como medida de segurança.

A final da Sul-Americana é disputada em partida única desde 2019 quando o Independiente del Valle venceu o Colón, jogando na Argentina. Em 2020, o Defensa y Justicia venceu e em 2021, também em partida única, o Athletico PR ao vencer o RB Bragantino em final brasileira.

Assim como a Libertadores, a entidade optou por transformar a decisão em partida única. Em caso de empate, a disputa vai para prorrogação e, se nada mudar, pênaltis.

