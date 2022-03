Que horas começa o jogo do Brasil hoje na Globo (29/03)

Saiba que horas começa o jogo do Brasil hoje. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo / CBF

Que horas começa o jogo do Brasil hoje na Globo? Seleção Brasileira enfrenta a Bolívia a partir das 20h30 (Horário de Brasília), nesta terça-feira, 29 de março, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. Confira todos os detalhes da transmissão a seguir.

O jogo do Brasil hoje nas Eliminatórias da Copa vai começar às 20h30, pelo horário de Brasília.

A equipe brasileira enfrenta a Bolívia, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, nesta terça-feira, pela última rodada das Eliminatórias. A seleção Canarinho já está classificada para o Mundial da FIFA em primeiro lugar, enquanto os bolivianos não tem mais chances de classificação.

O jogo vai ser transmitido na Globo, a partir das 20h30, com narração de Galvão Bueno e comentários de Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci na análise de arbitragem.

O SporTV, canal disponível em operadoras de TV paga, também transmite a partida das Eliminatórias com narração de Gustavo Villani e comentários de Pedrinho, Paulo Vinícius Coelho e Fernanda Colombo.

Bolívia x Brasil – Globo e SporTV, a partir das 20h30 (Horário de Brasília) – Eliminatórias da Copa

Escalações de Bolívia x Brasil hoje

As duas seleções já estão escaladas para o jogo de hoje nas Eliminatórias. O time da Bolívia não briga por mais nada mas, mesmo assim, optou por escalar os seus principais jogadores.

Do outro lado, Tite escolheu misturar reservas e titulares, já que está sem Neymar e Vini Junior.

BRASIL: Alisson, Dani Alves, Militão, Marquinhos, Alex Telles, Bruno Guimarães, Fabinho, Coutinho, Lucas Paquetá, Antony e Richarlison

BOLÍVIA: Cordano, Quinteros, Villamil, Carrasco, Sagredo, Fernández, Vaca, Villarroel, Chura, Herrera e Marcelo Moreno

Programação da Globo

Saiba qual é a programação da Globo hoje, terça-feira, com o jogo do Brasil. Entretanto, a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

12:00 Jornal Local

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Meu Namorado É O Bicho

17:05 Vale A Pena ver De Novo – O Clone

18:00 Além da Ilusão

18:40 Jornal Local

19:05 Quanto Mais Vida, Melhor!

19:45 Jornal Nacional

20:20 Futebol (Jogo do Brasil hoje na Globo)

22:30 Pantanal

23:15 BBB

00:35 Jornal da Globo

01:25 Conversa Com Bial