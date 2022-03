Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo? Programação e horário (29/03)

O jogo do Brasil hoje vai passar na Globo? Seleção joga contra a Bolívia nesta terça-feira, 29 de março de 2022, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz. A emissora transmite o jogo de hoje para todo o país de graça.

Jogo do Brasil hoje vai passar na Globo?

O jogo entre Bolívia e Brasil hoje, terça-feira em 29 de março de 2022, vai passar na Globo, a partir das 20h30, no horário de Brasília, para todos os estados do Brasil de graça. Após o Jornal Nacional, a emissora vai transmitir o jogo das Eliminatórias, enquanto o capítulo inédito da novela Pantanal será exibido após o futebol.

Esta é a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira, já classificada, enfrenta a Bolívia em La Paz, no Estádio Hernando Siles, cuja equipe não tem mais chances de classificação.

Brasil, Argentina, Uruguai e Equador estão classificados para a Copa do Mundo no Catar. Agora, a última rodada vai definir quem será o elenco a ganhar a vaga na repescagem contra o país asiático, sem data definida pela FIFA.

Além da Globo, o canal SporTV também vai transmitir o jogo de hoje para assinantes da TV paga. A narração será de Gustavo Villani e comentários de Pedrinho, Paulo Vinícius Coelho e Fernanda Colombo.

Bolívia x Brasil

Horário: 20h30

Local: Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

Onde assistir: Globo (Todo o Brasil de graça) e SporTV

Quem vai narrar o jogo do Brasil hoje na Globo?

Após o anúncio de que Galvão Bueno saiu da Globo, os torcedores questionaram quem vai narrar o jogo do Brasil hoje contra a Bolívia, na última rodada das Eliminatórias.

A emissora confirmou que Galvão irá comandar o jogo desta terça-feira, tendo ao seu lado Ana Thaís Matos, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci.

O profissional deve permanecer na Rede Globo até o fim do ano, quando a Copa do Catar será realizada. Depois, garantiu que vai se aventurar nas plataformas digitais da emissora carioca.

Na semana passada, Galvão divulgou através de seu perfil oficial que o jogo contra o Chile, no Estádio do Maracanã, seria a sua despedida do espaço.

Por que Neymar não vai jogar hoje?

Neymar recebeu cartão amarelo no jogo contra o Chile, na última quinta-feira, e por isso deve cumprir suspensão, o que o torna inapto a entrar em campo hoje. Além do craque, o atacante do Real Madrid, Vinícius Júnior, também está fora do jogo contra a Bolívia pelo mesmo motivo.

Outros desfalques são os goleiros Ederson e Weverton, Gabriel Magalhães e Raphinha, tendo o último testado positivo para Covid-19.

Programação da Globo hoje – 29/03/2022

Saiba qual é a programação da Rede Globo nesta terça-feira, dia de jogo do Brasil. A rede, entretanto, pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

12:00 Jornal Local

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Meu Namorado É O Bicho

17:05 Vale A Pena ver De Novo – O Clone

18:00 Além da Ilusão

18:40 Jornal Local

19:05 Quanto Mais Vida, Melhor!

19:45 Jornal Nacional

20:20 Futebol (Jogo do Brasil hoje na Globo)

22:30 Pantanal

23:15 BBB

00:35 Jornal da Globo

01:25 Conversa Com Bial

