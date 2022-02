Que horas é o jogo Ceará x Sport hoje e onde assistir a Copa do Nordeste

O duelo entre Ceará e Sport promete movimentar a tabela de classificação da Copa do Nordeste nesta terça-feira, 15/02, com a bola rolando a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão, com transmissão ao vivo do canal SBT ao vivo. Confira a seguir as escalações, arbitragem, onde assistir e que horas é o jogo do Ceará x Sport hoje.

Que horas é o jogo do Ceará x Sport hoje

O jogo do Ceará e Sport hoje, pela Copa do Nordeste, tem início às 21h30 pelo horário de Brasília.

O confronto da rodada vai passar no SBT (TV aberta), Tik Tok (Serviço de Streaming) e Nordeste FC (Pay-per-view) para os estados de Ceará e Pernambuco nesta terça-feira.

Pela TV aberta, a emissora vai transmitir para os estados de Pernambuco e Fortaleza. Já a plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima

Local: Arena Castelão

TV: SBT

Online: Tik Tok e Nordeste FC

Ceará e Sport na Copa do Nordeste 2022

Ceará: O elenco do Ceará vem de empate com o Sampaio Corrêa na última rodada da Copa do Nordeste. No entanto, mesmo com o tropeço, o time se mantém em primeiro lugar do grupo B com 8 pontos, contabilizando duas vitórias e dois empates na competição.

Sport: Enquanto isso, o Sport não jogou na rodada passa porque entrou em campo pelo Campeonato Pernambucano. Agora, vai buscar os três pontos nesta terça-feira diante um grande oponente que é favorito ao título. No grupo A, por fim, tem 6 pontos em terceiro lugar.

Escalação do Ceará e Sport

Escalação do Ceará – João Ricardo; Michel, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Kelvyn; Marlon, Richardson, Lima; Mendonza, Zé Roberto, Vina

Escalação do Sport – Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico, Sander; Ronaldo Henrique, Pedro Victor, Everton Felipe; Jaderson, Luciano Juba, Flávio Souza

Relembre como foi o último jogo do Ceará x Sport.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI.