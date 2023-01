Que horas é o jogo do Arsenal hoje x Oxford United e onde assistir - 09/01/23

Para encerrar as disputas da terceira fase, o Arsenal visita o Oxford United nesta segunda-feira, no Kassam Stadium, em Oxford, a partir das 17h (Horário de Brasília). O duelo é decisivo, onde o vencedor avança para a próxima etapa da competição. Saiba onde assistir ao jogo do Arsenal hoje e todos os detalhes no texto a seguir.

Horário do início do jogo do Arsenal hoje

O jogo do Arsenal hoje contra o Oxford United na terceira fase da Copa da Inglaterra vai começar às 17h (Horário de Brasília), na segunda-feira, 9 de janeiro de 2023.

Atenção torcedor que mora entre os estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul: a transmissão da partida vai começar às 16h, já que cada estado tem o próprio fuso.

Na Inglaterra, o jogo vai ser 20h, horário local, já que o Reino Unido está 3 horas à frente de Brasília.

O canal ESPN e o STAR + transmitem o jogo do Arsenal hoje às 17h (Horário de Brasília).

Para todos os estados do Brasil, o canal pago exibirá a partida nesta segunda-feira aos torcedores entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Dá para assistir também no Star +, plataforma de streaming por assinatura. O produto está disponível no site (www.starplus.com) ou no aplicativo

Data: Segunda-feira, 09 de janeiro de 2023

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Kassam Stadium, em Oxford, na Inglaterra

TV: ESPN

Online: Star +

Oxford United x Arsenal

Disputando a terceira divisão do futebol inglês, a League One, o Oxford United aparece na 15ª posição com 29 pontos, conquistados em sete vitórias, oito empates e nove derrotas pela temporada. O time vem de derrota para o Exeter City na última rodada.

Do outro lado, o Arsenal vive um dos seus melhores momentos na história. Líder da Premier League com a melhor campanha da temporada, tem 44 pontos conquistados em 14 vitórias, dois empates e uma só derrota. Entretanto, na Copa da Liga Inglesa, foi derrotado pelo Brighton na terceira fase.

Escalações:

Os anfitriões não tem baixas no plantel de jogadores.

Arteta não poderá contar com Gabriel Jesus.

Provável escalação do Oxford United: McGinty; Long, Brown, Moore, Anderson; Brannagan, McGuane, Bate; Taylor, Goodrham e Wildschut.

Provável escalação do Arsenal: Turner; Soares, Holding, Gabriel Magalhães, Tierney; Vieira, Elneny, Lokonga; Marquinhos, Nketiah e Rowe.

Quantos títulos da Copa da Inglaterra tem o Arsenal?

O Arsenal é o maior campeão da Copa da Inglaterra com 14 títulos, conquistados em 1930, 1936, 1950, 1971, 1979, 1993, 1998, 2002, 2003, 2005, 2014, 2015, 2017 e 2020.

O elenco faz história todos os anos ao participar da competição não apenas por ser o favorito em cada embate, mas por ser o maior campeão de todos os tempos no segundo torneio mais importante da Inglaterra.

A última taça veio em 2020, quando derrotou o Chelsea na final.

+ Conheça a história da Premier League, o Campeonato Inglês