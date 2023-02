Que horas é o jogo do Atlético GO x CRAC hoje no Goiano 2023

O Atlético GO vai buscar os três pontos nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, para assumir a liderança do Campeonato Goiano. O duelo é contra o CRAC pela sétima rodada às 19h30 (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. O jogo do Atlético GO vai passar no Nosso Futebol e DAZN ao vivo.

Como assistir o jogo do Atlético GO hoje

Após dias de negociação, os direitos de imagens foram vendidos para o pay-per-view Nosso Futebol, que substituiu a plataforma de streaming Copa do Nordeste FC, além da plataforma de streaming DAZN.

O Nosso Futebol está disponível como uma espécie de pacote de canais entre as operadoras da Sky, Claro e na DirecTV GO por valor extra na mensalidade. É preciso pagar um valor a mais para obter a programação.

Na Sky, por exemplo, a mensalidade sai por R$ 44,90. Já na Claro o valor fica em R$ 19,90 e na DirecTV GO é R$ 14,90 o pacote de jogos.

A DAZN é um serviço de streaming esportivo disponível também para assinantes. Por R$ 34,90 o torcedor assiste pelo computador ou no aplicativo para celular, tablet e smartv os estaduais e também outros esportes.

Qual posição o Atlético Goianiense ocupa?

Com 13 pontos, o Atlético Goianiense ocupa a vice-liderança do Campeonato Goiano. Em seis jogos disputados, o Dragão conquistou quatro vitórias, um empate e um empate.

Na última rodada o time venceu o Aparecidense dentro de casa. Agora, volta a jogar em casa para receber o CRAC para brigar pelos três pontos. Se somar novamente a vitória vai brigar pela primeira posição.

O Campeonato Goiano conta com 12 equipes disputando em turno único e em pontos corridos 11 rodadas.

Sétima rodada do Campeonato Goiano

Além do jogo do Atlético GO hoje, outros embates também foram disputados na sétima rodada do Campeonato Goiano na temporada.

Quarta-feira, 01/02:

Iporá 2 x 1 Goianésia

Inhumas 0 x 1 Goiás

Vila Nova 0 x 0 Grêmio Anápolis

Anápolis 4 x 0 Goiânia

Aparecidense 1 x 1 Morrinhos

Quinta-feira, 02/02:

Atlético GO x CRAC - 19h30

