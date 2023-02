Onde assistir jogo da Juventus x Lazio hoje na Copa da Itália (02/02)

Equipes disputam as quartas de final da Copa da Itália nesta quinta-feira

Pelas quartas de final da Copa da Itália, a Juventus enfrenta a Lazio nesta quinta-feira, 2 de fevereiro, no Juventus Stadium, em Turim. O jogo da Juventus vai começar às 17h (Horário de Brasília), onde quem vencer está classificado para a próxima fase.

O jogo da Juventus hoje vai passar na ESPN 4 e Star Plus.

Onde vai passar o jogo da Juventus hoje ao vivo

A Copa da Itália teve os seus direitos adquiridos pelos canais ESPN no Brasil. Isso significa que só a emissora é que pode exibir as partidas de cada rodada da competição para todo o público.

Os canais só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, ou seja, é necessário obtê-lo em sua programação para ter acesso ao conteúdo transmitido.

Outra opção é assistir no Star +. A plataforma é um serviço de streaming de entretenimento e esportes por assinatura da The Walt Disney. Para ter acesso à programação o torcedor precisa ser assinante.

Escalações de Juventus x Lazio:

Provável escalação da Juventus: Peris; Danilo, Bremer, Alex Sandro, De Sciglio; Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria e Kean.

Provável escalação da Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Data da semifinal da Copa da Itália

Os embates da semifinal da Copa da Itália já estão agendados com data e horário marcado para acontecerem no calendário do futebol italiano.

Inter de Milão, Cremonese e Fiorentina estão classificados. Juventus ou Lazio vão enfrentar na semifinal a Inter de Milão, a depender de quem vencer.

Os jogos serão no dia 4 de abril de 2023. A volta vai ser no dia 25 de abril.

