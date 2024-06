Que horas é o jogo do Brasil feminino hoje? Seleção enfrenta o México (08/06)

A Seleção Brasileira de futebol feminino enfrenta o México neste sábado, 8 de junho, em amistoso no o Kyle Field, na cidade de College Station, no Texas. O jogo do Brasil feminino começa às 22h (horário de Brasília) e tem transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Brasil feminino hoje?

A TV Globo transmite na TV aberta o jogo do Brasil feminino contra o México neste sábado para todo o país. Ao mesmo tempo, o Sportv exibe o amistoso feminino na televisão paga.

Também dá para assistir de graça na internet através do Globoplay e o aplicativo Canais Globo para quem é assinante das operadoras de TV por assinatura.

O serviço de streaming de áudio e vídeos Globoplay disponibiliza o sinal da Globo, de graça, e Sportv, para assinantes, em tempo real. É possível assistir os dois canais pelo computador e no aplicativo do celular, tablet, smartv e gadgets que reproduzem o sinal da plataforma na TV.

Não precisa ser assinante para acompanhar a programação ao vivo da TV Globo. Basta se cadastrar de maneira gratuita no site, através da Conta Globo, e assistir. Quem tem o plano 'Globoplay + canais ao vivo' pode ver o Sportv ao vivo.

O que é o amistoso do futebol feminino?

No futebol, um jogo amistoso é um encontro entre dois clubes ou seleções cujo objetivo é apenas recreativo, isto é, não vale pontos, classificação ou títulos para nenhum dos elencos. No entanto, o amistoso é disputado como uma partida oficial, sob as regras da FIFA, com arbitragens e substituições durante os dois tempos.

No futebol feminino, o regulamento é o mesmo do que no masculino. Quando duas seleções se encontram, o intuito é treinar o seu elenco para a competição oficial mais próxima no calendário, no caso de Brasil e Japão as Olimpíadas de Paris, em 2024.

O amistoso é disputado em dois tempos de 45 minutos, com acréscimos se necessário. Como o confronto amigável não dá pontos, troféus ou não vale vagas, não há a necessidade de prorrogação ou cobranças de pênaltis em caso de empate entre as equipes.

>> quem são as maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina