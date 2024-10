Jogo será na Neo Química Arena, casa do Timão

Que horas é o jogo do Corinthians hoje e onde assistir ao vivo (5/10)

Corinthians e Internacional se enfrentam nesse sábado, dia 5 de outubro, em jogo da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será na Neo Química Arena e começa às 19h (de Brasília), com transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians deste sábado, 5 de outubro, vai passar apenas no Premiere, a partir das 19 horas. A partida foi adiantada por causa da eleição no domingo, que cancelou antecipou todos os jogos da rodada e, por isso, não terá transmissão da TV Globo.

Hoje, o Timão vê uma oportunidade de sair da área de rebaixamento, enquanto os Gaúchos estão e sétimo lugar na tabela.

Em 97 partidas entre os dois times, conforme dados do Meu Timão, o Alvinegro teve 32 vitórias, 40 empate e 25 derrotas para o colorado.

Escalação

Provável do Inter: Rochet; Bruno Gomes, Clayton Sampaio, Vitão e Bernabei; Rômulo, Thiago Maia, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Enner Valencia.

Provável do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon (André Carrillo) e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay (Igor Coronado).

>> faltam quantas rodadas para acabar o Brasileirão 2024