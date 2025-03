Que horas é o jogo do Corinthians hoje na final Paulista (27/03/25)

Nesta quinta-feira, 27 de março, Corinthians e Palmeiras vão disputar a final do Campeonato Paulista de 2025, na casa do Timão, a Neo Química Arena. Com transmissão ao vivo para todo o país, confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo.

Horário da final – Jogo do Corinthians e Palmeiras hoje

Às 21h35 dessa quinta-feira, 27, começa o jogo com uma das maiores rivalidades do Brasil: Corinthians x Palmeiras. A partida na Arena terá transmissão da Record TV, Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping.

Data: 27 de março de 2025

Local: Neo Química Arena em Itaquera, São Paulo

Horário do jogo: 21h35 (horário de Brasília)

O que o Timão precisa para ganhar?

O Corinthians tem vantagem na noite de hoje e até um empate dá a taça do Paulistão de 2025 ao time. Isso porque, no jogo de ida, no Allianz Parque, o Alvinegro ganhou por 1 a 0. Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, a definição do campeão vai para os pênaltis. A final não tem prorrogação.

Matheus Delgado Candançan será o árbitro principal do jogo.

Acompanhe tudo sobre futebol no DCI.