Que horas é o jogo do Corinthians x Botafogo SP hoje e onde assistir (05/02)

Equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Paulista neste domingo; partida vai passar na televisão e no streaming

Jogando em casa, na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Botafogo neste domingo, 5 de fevereiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com início às 18h30 (Horário de Brasília), o jogo do Corinthians hoje tem transmissão ao vivo na televisão e streaming.

Edina Alves vai apitar o jogo do Corinthians hoje, com os assistentes Neuza Ines Back e Vladimir Nunes. Os responsáveis pelo VAR serão Marcio Henrique, Fábio Rogerio e Ednilson Corona.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje vai começar às 18h30, seis e meia da tarde, pelo horário de Brasília, na Neo Química Arena, cidade de São Paulo neste domingo.

Torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem sintonizar a transmissão às 17h30, horário local.

A casa do Timão vai receber a partida da sexta rodada do Paulistão na temporada.

Onde vai passar Corinthians hoje ao vivo

TNT e HBO Max vão transmitir o jogo do Corinthians hoje ao vivo para todo o Brasil.

Responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, a emissora exibe o duelo para todos os estados do Brasil neste domingo. No entanto, a TNT só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Já o HBO Max é a plataforma de streaming da TNT, opção para quem não tem os canais pagos em casa. Dá para assistir tanto no computador pelo site como nos aplicativos para dispositivos móveis.

O streaming está disponível por pacotes entre R$ 19,90 até R$ 27,90, a depender das opções e meses.

SKY: 108/508

CLARO/NET: 151/651

OI: 48/548

VIVO: 648/100/657/892

Yuri Alberto é desfalque para o Timão

Na linha de frente neste domingo, o técnico Fernando Lázaro deverá contar com Adson, Junior Moraes e Róger Guedes na escalação titular do Corinthians.

Yuri Alberto, principal jogador do ataque do clube, está lesionado e não conseguiu se recuperar em tempo. De acordo com o portal GE, o atacante passou a semana em tratamento por dores no tornozelo direito. Ele não se recuperou e por isso Junior Moraes deve ficar com a sua vaga.

Provável escalação do jogo do Corinthians hoje: Cássio; Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos; Fausto, Du Queiroz, Renato Augusto; Adson, Junior Moraes e Róger Guedes.

Provável escalação do Botafogo SP hoje: Matheus Albino; Thássio, Marcel, Lucas Dias; Jean, Diogo Silva, Mantuan, Fillipe Soutto, Osman; Salatiel e Robinho.

Confira a lista de relacionados.

Os relacionados para o jogo contra o Botafogo-SP! 📝#VaiCorinthians pic.twitter.com/fHyJSXFGJD — Corinthians (@Corinthians) February 4, 2023

