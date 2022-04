Que horas é o jogo do Fluminense hoje na Sul-Americana e transmissão

Confira as principais informações sobre o jogo do Fluminense hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Nesta quarta-feira, Junior Barranquilla e Fluminense se enfrentam pela segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2022, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia. Com transmissão ao vivo pela televisão, confira todas as informações e saiba que horas é o jogo do Fluminense hoje.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje na Sul-Americana?

O jogo do Fluminense hoje vai começar às 21h30, nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. A partida entre Junior Barranquilla e Fluminense nesta quarta-feira é válida pela segunda rodada da Copa Sul-Americana de 2022.

Estão no grupo H as equipes de Unión de Santa Fé, Junior Barranquilla, Oriente Petrolero e Fluminense. O time argentino se mantém na liderança com 3 pontos, enquanto o carioca vem na vice-liderança também com 3 pontos. Os outros dois ainda não pontuaram.

Na primeira rodada, o Fluminense venceu o Oriente Petrolero jogando em casa. Com o resultado, garantiu a vantagem diante dos demais integrantes do grupo. Já o Unión derrotou o próprio Junior Barranquilla, subindo para a primeira posição.

A fase de grupos na Copa Sul-Americana é disputada em seis rodadas, onde cada equipe joga duas vezes com cada um dos integrantes do grupo. Ao fim, somente o primeiro colocado avança para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados da Libertadores integram o sorteio da Sul-Americana.

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje?

O jogo do Fluminense hoje vai passar no canal Conmebol TV com exclusividade para todos os estados do Brasil através de operadoras por assinatura.

A plataforma está disponível como diversos canais na TV paga como a Sky, Claro ou DirecTV GO. Propriedade da própria Conmebol, a emissora também pode ser encontrada como aplicativo.

Para quem gosta de acompanhar pela televisão, a Conmebol pode integrar o pacote pela assinatura extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Porém, cada uma das empresas pode cobrar um valor diferente pelo produto.

Para assistir na Sky, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem qualquer valor extra. Já na Claro TV, os canais são 71, 711, 712 e 713.

Outra opção é acompanhar ao vivo dos aplicativos Sky Play e NOW.

O DirecTV GO, serviço de streaming, também tem acordo de transmissão com a Conmebol e, por isso, disponibiliza os canais com transmissões ao vivo das partidas da Libertadores e Copa Sul-Americana.

Onde assistir: CONMEBOL TV

Que horas é o jogo do Fluminense hoje na Sul-Americana: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, na Colômbia

Escalação do jogo do Fluminense hoje

Escalação do Fluminense: Fábio, Nino, Manoel, David Braz, Calegari, André, Yago Felipe, Ganso, Cristiano, Arias e Cano

O técnico Abel Braga não poderá contar com Felipe Melo, com o joelho direito machucado, e Luan Freitas, também em trabalho de recuperação no departamento médico do Fluminense.

Porém, de acordo com o portal GE, o veterano Fred deverá ficar de fora nesta quarta-feira após sentir indisposição intestinal e, por isso, ficou de fora dos treinos da manhã. Já Nino está de volta após cumprir suspensão, podendo ser titular para o jogo de hoje na Sul-Americana.

O Junior Barranquilla, entretanto, deve manter a mesma escalação do jogo contra o Unión.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Fluminense na Sul-Americana.

+ Premiação do Brasileirão 2022: Quanto ganha o time vencedor