Premiação do Brasileirão 2022: Quanto ganha o time vencedor

Mal o Campeonato Brasileiro começou e já fica a dúvida no ar: quanto levará o time vencedor do Brasileirão? A disputa entre os times pela premiação do Brasileirão 2022 promete ser bastante disputada esse ano.

Jogam na Série A do campeonato 20 times, são eles: América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Avaí, Botafogo, Ceará, Corinthians, Coritiba, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Palmeiras, RB Bragantino, Santos e São Paulo.

Um deles, além de ganhar o título de Campeão Brasileiro, sairá com a maior premiação em dinheiro para o clube.

Qual é a premiação do Brasileirão 2022?

A CBF ainda não confirmou, de fato, os valores que serão entregues como premiação aos times do Brasileirão 2022. No entanto, dá para se ter uma previsão de quanto cada clube irá arrecadar ao final da temporada. Se seguir a mesma linha da edição anterior (2021), serão premiados os times do 1º ao 16º classificados na tabela, livrando apenas os quatro da Zona de Rebaixamento. Ou seja, além de serem rebaixados, os quatro últimos colocados não ganham premiação em dinheiro no Brasileirão.

Por outro lado, o Campeão Brasileiro deverá arrecadar, ao menos, R$ 33 milhões para o clube. O vice-líder fica com R$ 31,3 milhão e, fechando o pódio, o terceiro colocado leva R$ 29,7 milhões para casa.

Valores da premiação do Brasileirão 2021:

1º Atlético-MG – R$ 33 milhões

2º Flamengo – R$ 31,3 milhões

3º Palmeiras – R$ 29,7 milhões

4º Fortaleza – R$ 28 milhões

5º Corinthians – R$ 26,4 milhões

6º RB Bragantino – R$ 24,7 milhões

7º Fluminense – R$ 23,1 milhões

8º América-MG – R$ 21,4 milhões

9º Atlético-GO – R$ 19,8 milhões

10º Santos – R$ 18,1 milhões

11º Ceará – R$ 15,5 milhões

12º Internacional – R$ 14,6 milhões

13º São Paulo – R$ 13,7 milhões

14º Athletico-PR – R$ 12,8 milhões

15º Cuiabá – R$ 11,9 milhões

16º Juventude – R$ 11 milhões

Quem não arrecadou prêmio algum para o clube em 2021:

17º Grêmio

18º Bahia

19º Sport

20º Chapecoense

Existe premiação em dinheiro para o campeão da Série B do Brasileirão?

Meritocracia é a palavra-chave para a premiação do Brasileirão da Série A. Já na Série B, a regra é outra: nenhuma compensação financeira é estabelecida ao final da 38º rodada.

Em 2021, a CBF tomou a decisão de não remunerar times da segunda divisão ao fim do campeonato. Mas, terminar em primeiro lugar na tabela ainda pode ter suas vantagens.

O maior prêmio do campeão da Série B do Brasileirão, além do acesso para a primeira divisão, é a garantia da participação na Copa do Brasil.

Quem vencer a segunda divisão se classifica automaticamente para a terceira fase da Copa do Brasil e pode, nesse momento, ganhar alguma vantagem financeira. Em 2022, a CBF já anunciou que a premiação da 3ª fase da Copa, onde participam 32 times, chega a R$ 1,9 milhão.

Como funcionam as cotas de participação dos clubes no Brasileirão?

Além da premiação no Brasileirão 2022, outra forma dos times receberem aporte financeiro durante o campeonato é através das cotas de participação, tanto na Série A quanto na Série B.

Quem tem o direito de transmissão do Campeonato Brasileiro (Série A e B) é a Rede Globo. Sendo assim, ela deve remunerar os times das duas divisões com algum valor.

Como é feito esse cálculo?

Na Série A, as cotas por transmissão de jogos funcionam de forma que 40% do valor acordado é dividido em partes iguais para cada time, enquanto 30% são divididos pelo número de partidas nas TVs Aberta e Fechada.

Os outros 30% restantes da verba são distribuídos de acordo com a colocação de cada clube no Campeonato Brasileiro. Lembrando que esses valores nada têm a ver com a premiação do Brasileirão.

Em 2021, os times com maiores valores a receber por exibição de jogos foram o Atlético-MG e o Corinthians. Os dois times tiveram boas participações nas duas plataformas, Globo (TV Aberta) e SporTV (TV Fechada).

O cálculo para recebimento dessas cotas é o seguinte: existe um valor global aproximado para distribuição por exibição na TV Aberta e na TV Fechada. Assim, pega-se o valor total e divide pelo número de jogos que será exibido nas plataformas.

Por exemplo, em 2021, o Galo foi o time com maior cota de transmissão a receber da Rede Globo. Foram 14 jogos na TV Aberta e 16 na TV Fechada. A soma apenas pela exibição desses jogos deu ao clube aproximadamente R$ 31,6 milhões.

Na Série B do Brasileirão, os 20 clubes têm direito a cotas iguais de direito de transmissão, seguindo o mesmo critério estabelecido para a primeira divisão do campeonato, só que com valores menores:

– 40% dos valores divididos igualmente entre todos os clubes;

– 30% conforme a performance do time;

– 30% pelo número de aparições na TV.

Assim, tomando por base os valores de 2021, cada clube pode receber cerca de R$ 8 milhões de cotas de transmissão apenas na segunda divisão do Brasileirão.

Como funciona a premiação da Série C e D do Brasileirão 2022?

Para a Série C do Brasileirão, a CBF anunciou que, em 2022, irá disponibilizar um auxílio de R$ 250 mil para cada clube que competir.

Ficaram definidas, assim, as cotas e premiações da Série C:

1º lugar: 400 mil reais + veículo FIAT

2º lugar: 300 mil reais + veículo FIAT

3º lugar: 200 mil reais

4º lugar: 100 mil reais

Já a Série D do Brasileirão 2022, pela primeira vez, terá uma cota oficial de R$ 120 mil à parte, para cada participante. Isso, claro, além de um valor extra para as quatro equipes que garantirem o acesso para a Série C do campeonato.

O prêmio para o campeão da quarta divisão será de R$ 320 mil + automóvel. Em seguida, o segundo colocado ganha R$ 250 mil, o terceiro R$ 150 mil e o quarto R$ 100 mil.

Qual time tem mais títulos no Brasileirão?

Entre os times com mais títulos do Brasileirão até 2022, estão, em primeiro lugar, o Palmeiras, seguido do Santos, Flamengo, Corinthians e São Paulo, nessa ordem.

Com o título de maior campeão brasileiro, o Palmeiras já acumula 10 troféus do Brasileirão ao longo da sua história. Logo abaixo dele, vem o Santos, que acumula 8 títulos.

Lista os times brasileiros com mais títulos no Brasileirão:

Palmeiras – 10 títulos (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018)

Santos – 8 títulos (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

Flamengo – 7 títulos (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e 2020)

Corinthians – 7 títulos (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 títulos (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 títulos (1966, 2003, 2013 e 2014)

Fluminense – 4 títulos (1970, 1984, 2010 e 2012)

Vasco – 4 títulos (1974, 1989, 1997 e 2000)

Internacional – 3 títulos (1975, 1976 e 1979)

Bahia – 2 títulos (1959 e 1988)

Botafogo – 2 títulos (1968 e 1995)

Grêmio – 2 títulos (1981 e 1996)

Atlético-MG – 2 títulos (1971, 2021)

Athletico-PR – 1 título (2001)

Coritiba – 1 título (1985)

Guarani – 1 título (1978)

Sport – 1 título (1987)

Saiba como funciona o Brasileirão 2022:

Na Série A do Brasileirão disputam 20 times, em 38 rodadas, com jogos de ida e volta. Ao fim da temporada, o clube que obtiver mais pontos será o novo campeão brasileiro.

A pontuação do Campeonato Brasileiro funciona através de pontos corridos. Os critérios básicos são: três pontos para o time vencedor, um ponto para cada time quando houver empate e nenhum ponto para o time derrotado.

Em situação de empate, segue-se a regra: número de vitórias, saldo de gols, gols feitos, confronto direto e, em último caso, sorteio.